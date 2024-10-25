Эрдоган на саммите БРИКС передал новые предложения от Украины: Путин раскрыл детали

Как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистке Ольге Скабеевой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита БРИКС в Казани, якобы передал новые предложения по контактам с Киевом. Как заявил диктатор, они якобы касались вопросов судоходства в Черном море. Впрочем, по его словам, предложения, которые передал Эрдоган также относились и к решению "некоторых других" вопросов.

Путин и Эрдоган

"Сейчас господин Эрдоган, с которым мы встречались вот вчера, он в очередной раз возобновил эти предложения по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море, по некоторым другим вопросам", — заявил кремлевский диктатор.

При этом Путин не стал уточнять детали полученных предложений, так как якобы пока не успел подробно с ними ознакомиться. Также он добавил, что детали предложений, это – "интимные вещи".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин также прокомментировал возможность переговоров с Украиной. По его словам, пока еще не было никаких предметных разговоров между Киевом и Москвой. При этом он добавил, что якобы Украина еще месяц назад хотела переговоров и якобы даже просила о них, но на следующий день отказалась.

"Комментарии" также рассказывали, что Путин заявил о том, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Украины какое-то предложение для России, что должно было разблокировать переговорный процесс. Эту информацию он передал в Кремль.

Помимо этого, Путин цинично заявил, что война в Украине должна завершиться только в интересах РФ. Он добавил, что Россия не будет идти ни на какие территориальные уступки Киеву и проводить обмен оккупированными территориями.



