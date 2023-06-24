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Эрдоган созвонился с Путиным на фоне переворота в РФ: о чем говорили

Москва утверждает, что Эрдоган якобы полностью поддержал действия российских властей

сегодня, 16:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому диктатору Владимиру Путину на фоне вооруженного мятежа в России. Как передает портал "Комментарии", на сайте пресс-службы Кремля отмечается, что Путин рассказал Эрдогану о ситуации в стране. 

Эрдоган созвонился с Путиным на фоне переворота в РФ: о чем говорили

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Также Москва утверждает, что Эрдоган якобы полностью поддержал действия российских властей на фоне попытки мятежа Пригожина.


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"Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", — говорится в сообщении Кремля.

Ранее российский диктатор говорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Кроме того, он звонил президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Утром Владимир Путин в экстренном обращении к россиянам заговорил о мятеже и измене в России, отдав приказ войскам на ликвидацию тех, кто пытается расколоть российское общество.            

Читайте также на портале "Комментарии" — мятеж Пригожина: почему внутри РФ начинается период "спецопераций" – что будет с режимом Путина.




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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/71501
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