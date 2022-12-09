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ЕС намерен нанести удар по ключевым регионам, находящимся под влиянием России

Последний бастион Путина под опасностью. ЕС намерен нанести удар по влиянию России в ключевых регионах, именно Африка и Ближний Восток не осуждают действия Путина.

9 декабря 2022, 18:46
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Автор:

Slava Kot

Африка и Ближний Восток являются регионами стратегического значения Кремля. Поэтому Запад избрал их как очередную мишень в борьбе с режимом Путина. Дипломаты ЕС разрабатывают возможность ограничить в этих регионах российскую пропаганду и запретить трансляцию каналов из России в этих частях света. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на слова депутата Европарламента Гуннара Бека.

ЕС намерен нанести удар по ключевым регионам, находящимся под влиянием России

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Страны Африки и Ближнего Востока преимущественно не осуждают действия президента России по войне в Украине. Отчасти это объясняется российской пропагандой, сильной в этих регионах. Именно с ней предлагают бороться европарламентарии.

Депутат парламента ЕС Гуннара Бек заявил, что Европейский Союз ищет способы прекратить сотрудничество спутниковых провайдеров, транслирующих российские каналы. В первую очередь речь идет о крупнейших поставщиках спутниковых услуг компании из Франции – Eutelsat и Люксембурге – SES.

Эти компании имеют контракты с российскими государственными средствами массовой информации и транслируют их в Африке, Индии и странах Ближнего Востока. Именно эти страны преимущественно воздерживаются или голосуют против заседаний ООН, где осуждается агрессия России в Украине.

По словам депутата ЕС, решение о запрете пропагандистских каналов РФ лоббируют страны Балтии и Польша.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Индии нанес серьезный репутационный удар Путину и отменил ежегодную встречу с президентом России.

Также "Комментарии" писали о Путине, который пытался обмануть зрителей, но его предали часы.



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Источник: https://www.rbc.ru/politics/09/12/2022/6392a60d9a7947deaf7b4a4d
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