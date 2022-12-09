ЕС намерен нанести удар по ключевым регионам, находящимся под влиянием России

Африка и Ближний Восток являются регионами стратегического значения Кремля. Поэтому Запад избрал их как очередную мишень в борьбе с режимом Путина. Дипломаты ЕС разрабатывают возможность ограничить в этих регионах российскую пропаганду и запретить трансляцию каналов из России в этих частях света. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на слова депутата Европарламента Гуннара Бека.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Страны Африки и Ближнего Востока преимущественно не осуждают действия президента России по войне в Украине. Отчасти это объясняется российской пропагандой, сильной в этих регионах. Именно с ней предлагают бороться европарламентарии.

Депутат парламента ЕС Гуннара Бек заявил, что Европейский Союз ищет способы прекратить сотрудничество спутниковых провайдеров, транслирующих российские каналы. В первую очередь речь идет о крупнейших поставщиках спутниковых услуг компании из Франции – Eutelsat и Люксембурге – SES.

Эти компании имеют контракты с российскими государственными средствами массовой информации и транслируют их в Африке, Индии и странах Ближнего Востока. Именно эти страны преимущественно воздерживаются или голосуют против заседаний ООН, где осуждается агрессия России в Украине.

По словам депутата ЕС, решение о запрете пропагандистских каналов РФ лоббируют страны Балтии и Польша.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Индии нанес серьезный репутационный удар Путину и отменил ежегодную встречу с президентом России.

Также "Комментарии" писали о Путине, который пытался обмануть зрителей, но его предали часы.

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