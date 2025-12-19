ЕС принял 90 млрд евро помощи Украине: появилась истерическая реакция Кремля

В стране-агрессоре отреагировали на информацию о выделении Украине новой европейской помощи. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

В частности, спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев, являвшийся ключевым посланником Кремля на недавних переговорах с американцами, назвал лидеров ЕС "разжигателями войны".

"Голоса разума" в блоке – такие как Венгрия и Словакия – были проигнорированы", — сказал главный переговорщик Путина.

Отметим, участники саммита ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд. евро в течение 2026-2027 годов. Об этом в соцсети X сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их", — написал Кошта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что это будет беспроцентный заем. Фридрих Мерц уточнил, что деньги также пойдут на военные нужды Киева.

"Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война этого не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине убытки", — отметил политик в соцсети Х.

Читайте на портале "Комментарии" — лидерам стран Европейского Союза не удалось договориться о передаче Украине замороженных российских активов по итогам саммита в Брюсселе. Как пишет рейтинговое издание Politico, это стало ощутимым ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которые накануне настаивали именно на таком механизме поддержки Киева.

ЕС согласился на экстренный резервный план, базирующийся на общем долге Союза. Его несколько недель активно продвигал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, хотя еще до последних часов саммита этот вариант считали маловероятным.