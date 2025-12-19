ЄС ухвалив 90 млрд євро допомоги Україні: з’явилася істерична реакція Кремля

У країні-агресорі відреагували на інформацію про виділення Україні нової європейської допомоги. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Sky News".

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

Зокрема, спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який був ключовим посланцем Кремля на нещодавніх переговорах з американцями, назвав лідерів ЄС "розпалювачами війни".

"Голоси розуму" в блоці – такі як Угорщина та Словаччина – були проігноровані", — сказав головний переговорник Путіна.

Зазначимо, учасники саміту ЄС погодили надання Україні 90 млрд. євро протягом 2026-2027 років. Про це в соцмережі X повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали їх", — написав Кошта.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що це буде безвідсоткова позика. Фрідріх Мерц уточнив, що кошти також підуть на військові потреби Києва.

"Це чіткий сигнал із Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитків", — зазначив політик у соцмережі Х.

Натомість ЄС погодився на екстрений резервний план, що базується на спільному боргу Союзу. Його протягом кількох тижнів активно просував прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, хоча ще до останніх годин саміту цей варіант вважали малоймовірним.