Еще один иностранный лидер отказался ехать на саммит БРИКС в Россию

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что не будет присутствовать на саммите БРИКС в Казани. По его словам, в Россию вместо него поедет вице-премьер Александар Вулин. Такое решение было принято, ведь у Вучича запланированная встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Белграде 23 октября.



Президент Сербии Александар Вучич. Фото из открытых источников

Как сообщают сербские СМИ, Александар Вучич назвал "хорошим" разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и поблагодарил его за хорошие цены на российский газ. Однако Вучич подчеркнул, что не сможет приехать на саммит БРИКС в Россию из-за ранее запланированных встреч с европейскими лидерами, в частности премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Кроме того, президент Сербии подчеркнул, что даже в случае отсутствия встреч с другими лидерами он бы не смог приехать в РФ.

"Я сказал Путину, что я организовал визиты, и даже если бы это было не так, мне было бы трудно приехать на саммит БРИКС, но мы отправим делегацию", — подчеркнул Вучич и добавил, что Сербия – "единственная страна в Европе, которая не присоединилась ни к одной декларации" против России.

Сербия будет представлена на саммите БРИКС вице-премьером Александаром Вулиным, министрами экономики и обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии Лула да Силва отменил свой визит в Россию на саммит БРИКС. Бразильский лидер получил травму головы во время падения в ванной. Врачи указали, что состояние Лулы да Силвы стабильное и он может выполнять обязанности президента, однако рекомендовали избегать долгих перелетов.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле назвали саммит БРИКС в РФ "дипломатическим триумфом".