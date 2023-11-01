Что изменится после смерти Путина: зачем разгоняется эта история

После обнародования заявления о возможной смерти российского диктатора Владимира Путина, Telegram-канал Генерал СВР сообщил, что сейчас в Кремле якобы заседает "дублер" и идет подготовка к значительным перестановкам. И хоть версия о смерти Путина вызывает немало обоснованных сомнений, все понимают, что он – не вечен. Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat утверждает, что после бунта покойного Пригожина в РФ происходит внутренний хаос, у Путина нет доверия к своему окружению, а оно живет в страхе. О чем говорят участившиеся сообщения о смерти и двойниках Путина? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кто бы ни пришел после Путина к власти в РФ, агрессивная политика там будет сохраняться

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе считает, что подобные "вбросы" необходимо трактовать очень осторожно.

"Война требует полной концентрации как военно-политического руководства Украины, так и всего населения. К сожалению, у многих украинцев существует неверное понимание ситуации. Мол, если Путин умрет, война чуть ли не сразу закончится. Да, конечно, террорист Путин является одной из ключевых фигур в стране-агрессоре. Но нужно понимать, что его смерть не означает автоматическое прекращение войны. И автоматический крах властной вертикали. Если у руля останется путинское окружение, вряд ли произойдут кардинальные перемены", – отмечает эксперт.

Пока, продолжает он, мы не видим перестановок в верхушке Кремля, следует сдержанно воспринимать любую информацию о болезнях или смерти Путина.

"Понятно, что с эмоциональной точки зрения мы желаем ему смерти за то горе, которое он причинил. Но с точки зрения логики – расслабляться нам нельзя. И уж тем более нельзя вестись на российские "вбросы". Что касается внутрироссийского кейса, там такие "вбросы" направлены на то, чтобы посеять хаос внутри правящих кругов. И это значит, что группы борются за передел власти. Речь примерно о трех группах влияния. Первая – условный Кооператив "Озеро" (ближайший круг Путина), вторая – ФСБ, третья – бывшее Главное разведывательное управление (ГРУ), переименованное в Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ", – поясняет Антон Кучухидзе.

В этом треугольнике, акцентирует он, идет борьба. При том, что в ФБС не все поддерживают Путина.

"Пока не ясно, кто побеждает. Как не ясно и то, каким образом повлияет избирательная кампания на усиление/ослабление одной из этих сил. Что понятно, так это то, что в рашисткой политической культуре последних 20 лет к таким технологиям еще не прибегали. Ни оппоненты, ни властьимущие. Что доказывает усиление внутрикулураной борьбы за власть", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что Главное управление разведки Минобороны Украины уже посоветовало всем аккуратно и сдержанно воспринимать подобную информацию. А секретарь СНБО Алексей Данилов назвал это ИПСО, направленной, в том числе, против нашей страны.

"Давайте прислушиваться к таким комментариям, направляя свои усилия на приближение нашей победы. Тут важны переговоры об усилении поддержки нашей страны (военной, финансовой), усилении санкций против агрессора. Всё то, что и делает наше высшее военно-политическое руководство", – отмечает эксперт-международник.

По его мнению, кто бы ни пришел после Путина к власти в РФ, агрессивная политика там будет сохраняться. Уже четыре века россияне атакуют Украину и все народы, которые их окружают, подчеркивает Антон Кучухидзе.

"Выход один – максимально ослабить РФ, разрушить ее военный потенциал, разорвать саму недоимперию. А внутриполитическая война там – это лишь о власти, – уверяет эксперт. – Но не об остановке агрессии против Украины и всего цивилизованного мира".

Вся эта история – явно управляется ФСБ

Политтехнолог Юрий Подорожний рассуждает так:

"Когда впервые российская оппозиция начала говорить, что Путин умрет до конца этого года, возник логичный вопрос – зачем это ей? Многие рискнули своими именами, высказывая такие прогнозы. И вот, действительно, появилось неофициальное сообщения, что Путин якобы — всё... Понятно, что это была информация с пятисортного телеграмм-канала. Но потом ее перепечатали западные СМИ. Началась разнообразная конспирология".

Вся эта история – явно управляется ФСБ, уверен эксперт. Пока непонятно, на чьей стороне тут выступает оппозиция, но история явно эфэсбэшная, акцентирует он. И раскручивается она под очередные выборы Путина, намеченные на март 2024 года.

"Цель – мобилизовать электорат Путина, который будет голосовать. Часть электората будет голосовать за Путина, потому что он выжил, несмотря на "происки врагов". Часть не пойдет на выборы, потому что там "двойник". В любом случае — Путин в выигрыше. На самом деле он, конечно, жив. Совершить такую подмену нереально. Это бы точно стало известно, тут без утечки не обошлось бы. Тем более сейчас, когда "царь" далеко не так любим, как раньше", – констатирует Юрий Подорожний.

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