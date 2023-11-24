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Эстония готовится к закрытию границы с РФ

Следом за Финляндией к закрытию пунктов пропуска с Россией готовится Эстония

сегодня, 22:11
Автор:
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Марьян Ощановский
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Власти Эстонии начали устанавливать бетонные пирамиды на границе с Россией, вскоре переход в Нарве со страной-агрессором могут закрыть. Об этом пишут эстонские медиа, передает портал "Комментарии".

Эстония готовится к закрытию границы с РФ

В Эстонии начали устанавливать бетонные пирамиды на границе с Россией. Фото из открытых источников

Эстонские силовики установили "зубы дракона" на Нарвском мосту, граничащем с Российской Федерацией. Как сообщают эстонские издания, дополнительные заграждения на границе с Россией были установлены 23 ноября.


При этом Идашская префектура департамента полиции и пограничной охраны подчеркнула, что пункт пропуска в Нарве может быть закрыт уже в ближайшее время.

Отмечается, что "зубы дракона" на мосту в Нарве начали устанавливать вечером 16 ноября. Причиной для выставления дополнительных заграждений стало прибытие на эстонскую границу со стороны России граждан Сомали и Сирии. Нелегалы пытались без законных оснований проникнуть в Эстонию через пограничный переход.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Финляндии приняли решение о закрытии еще трех пунктов пропуска на границе с РФ. Правительство Финляндии решило закрыть семь из восьми пропускных пунктов на границе с РФ из-за роста давления мигрантов, вызванного действиями российских пограничников. Решение о закрытии еще трех пунктов начнет действовать в ночь на 25 ноября. Правительство страны закроет находящиеся на сухопутной границе между Финляндией и Россией пункты пересечения границы в Куусамо, Салла и Вартиус.

"Комментарии" также писали, что Финляндия 18 ноября закрыла четыре пропускных пункта с Россией. Такой шаг финского правительства вызвал возмущение среди мигрантов, которые и дальше пытаются пройти через пункты пропуска. Несмотря на закрытие границ, мигранты из России и дальше не оставляют попыток попасть в Финляндию.



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Источник: https://rus.err.ee/1609175362/foto-i-video-na-mostu-v-narve-ustanavlivajut-dopolnitelnye-zagrazhdenija
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