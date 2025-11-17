Это начало краха для РФ: критическая дата для Кремля уже близка

Россия приближается к одной из самых критичных экономических дат за последние годы. На фоне ужесточения санкций США цены на российскую нефть Urals упали до 36,61 доллара за баррель, что существенно усложняет наполнение бюджета Кремля. По данным Bloomberg, скидка на Urals по Brent достигла рекордных 23,51 доллара и этот разрыв продолжает расти.

Санкции США понизили цену на российскую нефть. Фото из открытых источников

После объявления санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" крупнейшие покупатели российской нефти Индия и Китай начали массово от нее отказываться, что и послужило причиной падения цены.

До полного вступления в силу ограничений, которое наступит 21 ноября, от будущих партий уже отказались крупнейшие индийские НПЗ, включая Reliance Industries и Bharat Petroleum. Аналогично поступили китайские гиганты Sinopec и PetroChina.

По оценкам Rystad Energy, "бойкот" задел около 45% экспорта российской нефти в Китай. В результате этого значительные объемы сырья оседают на танкерах, превращенных в плавучие хранилища. По оценкам JPMorgan, в море "застряла" треть нефтяного экспорта РФ, составляющая около 1,4 млн баррелей в сутки.

Таким образом после 21 ноября российский экспорт войдет в новую фазу перебоев. Это означает еще большие потери бюджета для России. По данным Bloomberg, нефтегазовые доходы РФ в текущем году упали более чем на 20%. А если учесть уже внесенные в "черные списки" "Сургугтнефтегаз" и "Газпром нефть" под блокирующими санкциями США находится 70% вывозимой за рубеж российской нефти.

