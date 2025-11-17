Це початок краху для РФ: критична дата для Кремля вже близько

Росія наближається до однієї з найкритичніших економічних дат за останні роки. На тлі посилення санкцій США ціни на російську нафту Urals впали до 36,61 долара за барель, що суттєво ускладнює наповнення бюджету Кремля. За даними Bloomberg, знижка на Urals щодо Brent сягнула рекордних 23,51 долара і цей розрив продовжує зростати.

Санкції США знизили ціну на російську нафту. Фото з відкритих джерел

Після оголошення санкцій США проти "Роснефти" та "Лукойлу" найбільші покупці російської нафти Індія та Китай почали масово від неї відмовлятися, що й стало причиною падіння ціни.

До повного набуття чинності обмежень, яке настане 21 листопада, від майбутніх партій уже відмовилися найбільші індійські НПЗ, включно з Reliance Industries та Bharat Petroleum. Аналогічно вчинили китайські гіганти Sinopec і PetroChina.

За оцінками Rystad Energy, "бойкот" зачепив близько 45% експорту російської нафти до Китаю. Внаслідок цього значні обсяги сировини осідають на танкерах, перетворених на плавучі сховища. За оцінками JPMorgan, у морі "застрягла" третина нафтового експорту РФ, що становить близько 1,4 млн барелів на добу.

Таким чином, після 21 листопада російський експорт увійде в нову фазу перебоїв. Це означає ще більші втрати для бюджету Росії. За даними Bloomberg, нафтогазові доходи РФ цього року впали більш ніж на 20%. А якщо врахувати вже внесені до "чорних списків" "Сургугтнафтогаз" і "Газпром нефть" під блокуючими санкціями США перебуває 70% російської нафти, яка вивозиться за кордон.

