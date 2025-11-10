Саудівська Аравія відчула запах крові: вона завдає болючого удару по Путіну

Саудівська Аравія розпочала цінову атаку на світовому нафтовому ринку, різко знизивши вартість своїх сортів нафти для азійських покупців. Аналітики вважають, що таким чином Ер-Ріяд цілеспрямовано вибиває Росію з її головних ринків збуту Індії та Китаю. Цей крок може стати одним із найболючіших ударів по російському енергетичному експорту з початку повномасштабної війни проти України.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними Reuters, державна компанія Saudi Aramco знизила ціни на всі основні сорти своєї нафти для Азії. Зокрема, ціна на Arab Light у грудні впаде на 1,2 долара за барель і тепер цей сорт продаватиметься з премією лише 1 долар до бенчмарку Oman/Dubai. Така ж знижка стосується Arab Extra Light і Arab Super Light, а важкі сорти Arab Medium і Arab Heavy подешевшають на 1,4 долара за барель.

Саме у грудні набирають чинності нові санкції США проти "Роснафти" та "Лукойлу", які зобов’язують завершити всі операції з цими компаніями до 21 листопада.

"Це явне запрошення індійським НПЗ купувати саудівську нафту замість російських барелів", — цитує The Economic Times джерело в енергетичній галузі Індії.

Після знижок від Саудівської Аравії індійські нафтопереробники почали масово змінювати постачальників. Reliance Industries, яка ще недавно була найбільшим покупцем російської нафти в Індії, у жовтні збільшила закупівлі саудівської сировини на 87%.

Також припинили закупівлі російської нафти п’ять великих індійських компаній: Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy та сама Reliance Industries. Разом вони раніше забезпечували понад 65% поставок російської нафти в Індію, або близько 1 мільйона барелів на добу.

Ситуація ускладнюється і на китайському ринку. Державні гіганти Sinopec та PetroChina скасували низку закупівель російської сировини, а приватні НПЗ теж скорочують контракти, побоюючись санкцій. Уже постраждала компанія Shandong Yulong Petrochemical, включена до "чорного списку" Британії та ЄС.

За оцінками Rystad Energy, “бойкот” торкнувся близько 45% російського нафтового експорту до Китаю. Це суттєво знижує позиції Москви на азійському енергетичному ринку, який був її головним порятунком після втрати європейських покупців.

