Індія готує "зраду" для Путіна: які вже почалися переговори

Індія розпочала активні переговори з Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо заміни російської нафти, яка потрапила під дію нових американських санкцій. Цей крок може суттєво вдарити по Москві, адже Індія останні три роки залишалася одним із найбільших покупців російських енергоносіїв.

Індія готується до відмови від російської нафти. Фото з відкритих джерел

За даними Bloomberg, керівники провідних індійських нафтопереробних компаній провели переговори з представниками державних гігантів Saudi Aramco та Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) під час енергетичної конференції в Абу-Дабі. Джерела повідомляють, що близькосхідні виробники гарантували Індії стабільні постачання, щоб замістити російську нафту.

Причина такої зміни позиції Індії стали санкції США, які з грудня починають діяти проти "Роснефти" та "Лукойлу". Через це п’ять найбільших індійських НПЗ (Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals і HPCL-Mittal Energy) повністю зупинили закупівлі російської сировини.

Наразі російську нафту продовжують купувати лише Indian Oil у компаній, які не потрапили під санкції та Nayara Energy, яка частково належить "Роснефті". Однак навіть вони скорочують обсяги імпорту.

Щоб зайняти російську нішу, Саудівська Аравія різко знизила ціни на свої сорти з постачанням у грудні. Як зазначає The Economic Times, це "пряме запрошення індійським НПЗ" перейти на близькосхідну нафту та замінити російську. Зокрема, Reliance Industries у жовтні збільшила імпорт із Саудівської Аравії на 87%, а Indian Oil та Hindustan Petroleum домовилися про додаткові постачання зі США та Латинської Америки.

У результаті у Росії почали накопичуватися нереалізовані обсяги нафти. За даними Bloomberg, на початку листопада в морі зберігалося 382 млн барелів російської сировини, що на 30 млн більше, ніж наприкінці літа.

