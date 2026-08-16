Это не понравится Путину: банкир Кремля прогнозирует поражение РФ в войне и бунты в Москве

У России нет шансов победить Украину в войне на истощение, если Запад продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил главный экономист российского ВЭБа Андрей Клепач, чем признал серьезные проблемы российской экономики.

Андрей Клепач. Фото из открытых источников

Андрей Клепач выступил на заседании дискуссионного клуба, где высказался по поводу войны против Украины и ее последствий для Москвы. По его словам, Россия все больше отстает от других государств в технологической и экономической конкуренции, в частности, уже проигрывает ее и Украине.

"Мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем мы проигрываем ее не только Китаю и США, мы в чем-то проигрываем ее Украине", — заявил российский экономист.

Отдельно Клепач оценил состояние украинской экономики. Он признал, что из-за войны войны она частично разрушена и переживает серьезный демографический кризис. В то же время, ожидания Москвы относительно ее быстрого краха не оправдались.

"Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все упадет. Не упало и не упадет. У нас растут расходы", – сказал Клепач.

По его словам, российская экономика после масштабного военного стимулирования в 2023-2024 годах начала терять темпы. В то же время гражданские отрасли, в том числе авиастроение и пищевая промышленность, столкнулись с рецессионными явлениями.

Клепач также обратил внимание на последствия санкций и украинских ударов по транспортной, нефтегазовой и военно-промышленной инфраструктуре России. По его мнению, экономическое давление может в конечном итоге перерасти в социальный кризис, причем в момент, когда его никто не будет ждать. Экономист сравнил вероятное развитие событий с революционными потрясениями 1917 года. По его словам, даже масштабные политические изменения иногда наступают гораздо быстрее, чем прогнозируют.

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