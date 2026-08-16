Це не сподобається Путіну: банкір Кремля прогнозує поразку РФ у війні та бунти в Москві

Росія не має шансів перемогти Україну у війні на виснаження, якщо Захід продовжить підтримувати Київ. Про це заявив головний економіст російського ВЕБу Андрій Клепач, чим визнав серйозні проблеми російської економіки.

Андрій Клепач. Фото з відкритих джерел

Андрій Клепач виступив на засіданні дискусійного клубу, де висловився щодо війні проти України та її наслідків для Москви. За його словами, Росія дедалі більше відстає від інших держав у технологічній та економічній конкуренції, зокрема вже програє її й Україні.

"Ми відстаємо. Ми програємо і технологічну, і економічну конкуренцію у світі. Причому ми програємо її не тільки Китаю та США, ми в чомусь програємо її Україні", — заявив російський економіст.

Окремо Клепач оцінив стан української економіки. Він визнав, що через війну вона частково зруйнована та переживає серйозну демографічну кризу. Водночас очікування Москви щодо її швидкого краху не справдилися.

"Ми в цій війні на виснаження не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там усе впаде. Не впало і не впаде. У нас зростають витрати", — сказав Клепач.

За його словами, російська економіка після масштабного військового стимулювання у 2023–2024 роках почала втрачати темпи. В той же час цивільні галузі, зокрема авіабудування та харчова промисловість, зіткнулися з рецесійними явищами.

Клепач також звернув увагу на наслідки санкцій та українських ударів по транспортній, нафтогазовій і військово-промисловій інфраструктурі Росії. На його думку, економічний тиск може зрештою перерости у соціальну кризу, причому у момент, коли її ніхто не очікуватиме. Економіст порівняв можливий розвиток подій з революційними потрясіннями 1917 року. За його словами, навіть масштабні політичні зміни іноді настають значно швидше, ніж прогнозують.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Каспаров назвав єдину умову для швидкого падіння режиму Путіна.

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