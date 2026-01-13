logo

Это заставит Путина пойти на уступки: на Западе указали серьезные проблемы в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Это заставит Путина пойти на уступки: на Западе указали серьезные проблемы в РФ

ISW проанализировал, как санкции, инфляция и падение уровня жизни могут изменить позицию Путина.

13 января 2026, 11:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Приоритеты Кремля в войне против Украины все больше болезненно бьют по российскому обществу. Это может стать фактором, который заставит Владимира Путина пересмотреть свою позицию и пойти на уступки. Об этом идет речь в новом анализе Американского Института изучения войны (ISW).

Это заставит Путина пойти на уступки: на Западе указали серьезные проблемы в РФ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики ISW обращают внимание, что российские власти системно переориентируют экономику на нужды оборонно-промышленной базы, фактически перекладывая финансовое бремя войны на население. Во время встречи с Путиным первый вице-премьер Денис Мантуров отчитывался о росте инвестиций в промышленность, однако ключевым увеличением развития стала именно военная сфера. По официальным данным, оборонная отрасль РФ трудоустраивает около 4 миллионов человек.

Однако в Институте изучения войны отмечают, что такая модель имеет высокую цену. Дефицит рабочей силы и конкуренция между военным и гражданским секторами подталкивают рост зарплат, что в свою очередь разгоняет инфляцию. Гражданские предприятия сокращают рабочие недели и объявляют увольнение из-за падения спроса. Россияне сталкиваются с резким удорожанием жилья, в том числе ипотечные ставки превышают 20%, а повышение НДС только усиливает социальное напряжение.

Аналитики указывают, что именно этот фактор может стать ключевым в позиции Путина для окончания войны против Украины.

"Усиленное экономическое давление Запада на Россию, наряду с помощью Украины, остается критически важным для изменения расчетов Путина и заставляет Путина столкнуться с более серьезными компромиссами между продолжением своих максималистских военных целей и жертвованием качеством жизни российского народа", — говорится в отчете ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РФ появился первый регион с разрушенной энергетикой из-за войны против Украины.

Также "Комментарии" писали, что в России рассказали, когда будут согласны закончить войну против Украины.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-12-2026/
