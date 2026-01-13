Це змусить Путіна піти на поступки: на Заході вказали на серйозні проблеми в РФ

Пріоритети Кремля у війні проти України дедалі болючіше б’ють по російському суспільству. Саме це може стати фактором, який змусить Володимира Путіна переглянути свою позицію та піти на поступки. Про це йдеться у новому аналізі Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW звертають увагу, що російська влада системно переорієнтовує економіку на потреби оборонно-промислової бази, фактично перекладаючи фінансовий тягар війни на населення. Під час зустрічі з Путіним перший віцепрем’єр Денис Мантуров звітував про зростання інвестицій у промисловість, однак ключовим збільшенням розвитку стала саме військова сфера. За офіційними даними, оборонна галузь РФ працевлаштовує майже 4 мільйони людей.

Однак в Інституті вивчення війни зауважують, що така модель має високу ціну. Дефіцит робочої сили та конкуренція між військовим і цивільним секторами підштовхують зростання зарплат, що, своєю чергою, розганяє інфляцію. Цивільні підприємства скорочують робочі тижні та оголошують звільнення через падіння попиту. Росіяни стикаються з різким подорожчанням житла, зокрема іпотечні ставки перевищують 20%, а підвищення ПДВ лише посилює соціальне напруження.

Аналітики вказують, що саме цей фактор може стати ключовим у позиції Путіна щодо закінчення війни проти України.

"Посилений економічний тиск Заходу на Росію, поряд із допомогою Україні залишається критично важливим для зміни розрахунків Путіна та змушує Путіна зіткнутися з серйознішими компромісами між продовженням своїх максималістських воєнних цілей та жертвуванням якістю життя російського народу", — йдеться у звіті ISW.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в РФ з’явився перший регіон зі зруйнованою енергетикою через війну проти України.

Також "Коментарі" писали, що в Росії розповіли, коли будуть згодні закінчити війну проти України.