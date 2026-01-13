У Росії розповіли, коли будуть згодні закінчити війну проти України

Росія не планує припиняти війну проти України та готова завершити бойові дії лише на власних умовах. Про це 12 січня заявив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки, скликаного після чергового масованого удару по українських містах, зокрема з використанням ракети "Орєшнік".

Василій Небензя в ООН. Фото з відкритих джерел

Виступаючи в Нью-Йорку, російський дипломат Василь Небензя фактично підтвердив курс Кремля на подальше "вирішення проблеми" військовим шляхом. За його словами, Москва продовжуватиме бойові дії доти, доки Київ не погодиться прийняти усі умови Кремля, які раніше президент Зеленський назвав капітуляційними для України.

"Ви зарозуміло думали, що до цього не дійде, що Росії буде завдано стратегічної поразки. Поки лідер у Києві не прийде до тями і не погодиться на реальні умови переговорів, ми продовжимо вирішувати проблему військовим шляхом… З кожним днем, який він марнує, умови переговорів будуть лише погіршуватися для нього", – сказав Небензя.

Російська сторона вкотре намагалася виправдати удари по Україні, назвавши їх відповіддю на нібито атаки на території РФ та навіть на резиденцію Володимира Путіна. Хоч цю інформацію спростували, як у Києві, так і у США. Також Небензя традиційно заперечив загибель цивільних внаслідок російських обстрілів, перекладаючи відповідальність на роботу української протиповітряної оборони.

У відповідь постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія демонструє новий рівень цинізму та ескалації. За його словами, удари були завдані навмисно під час сильних морозів, щоб залишити сотні тисяч людей без тепла, води та електроенергії. Особливу увагу Мельник звернув на застосування балістичної ракети "Орєшник", що, на його думку, свідчить про подальше загострення війни.

Засідання Радбезу ООН відбулося 12 січня через атаки РФ по Києву, Дніпру, Запоріжжю, Кривому Рогу та Львівщині, які спричинили масштабні перебої в енергопостачанні та гуманітарні наслідки для мирного населення.

