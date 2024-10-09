"Этого не смогли сделать даже украинцы": российские военные жалуются на действия властей РФ

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Slava Kot
Федеральная служба "Роскомандзор" заблокировала мессенджер Discord "за нарушение требований законодательства". Однако российские военные подвергли критике такое решение властей РФ. Оказалось, что мессенджер активно используют российские солдаты на войне в Украине.
Российские военные. Фото из открытых источников
"Роскомандзор" направил администрации Discord сообщения с требованием удалить около 1000 "противоправных материалов", якобы содержащих призывы к экстремизму, самоубийству, ЛГБТ пропаганде, детской порнографии и контенту с наркотиками. Администрации Discord не ответила, поэтому в России было принято решение заблокировать мессенджер.
Discord активно использовали российские солдаты для просмотра видео с дронов, управления группами во время боевых операций, переписки и конференций.
Российский пропагандист Егор Холмогоров считает, что решение во власти РФ принимали "полезные идиоты", или "хитрые шпионы", уменьшившие возможности российской армии на войне.
Также россияне указывают, что блокировка Discord откинула их к началу полномасштабного вторжения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский пропагандист на государственном телеканале РФ заявил о необходимости отставки Путина.
Также "Комментарии" писали, что украинские хакеры "поздравили" Путина с днем рождения.
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