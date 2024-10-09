"Этого не смогли сделать даже украинцы": российские военные жалуются на действия властей РФ

Федеральная служба "Роскомандзор" заблокировала мессенджер Discord "за нарушение требований законодательства". Однако российские военные подвергли критике такое решение властей РФ. Оказалось, что мессенджер активно используют российские солдаты на войне в Украине.



Российские военные. Фото из открытых источников

"Роскомандзор" направил администрации Discord сообщения с требованием удалить около 1000 "противоправных материалов", якобы содержащих призывы к экстремизму, самоубийству, ЛГБТ пропаганде, детской порнографии и контенту с наркотиками. Администрации Discord не ответила, поэтому в России было принято решение заблокировать мессенджер.

Discord активно использовали российские солдаты для просмотра видео с дронов, управления группами во время боевых операций, переписки и конференций.

"После блокировки Discord упали все стримы с птичек на штабы. Теперь вместо выполнения боевых заданий будут придумывать, как все это поднять. В той или иной степени это все отразится на результатах. "Спасибо" всем тем п*дорам, которые принимали решение о блокировке", — пишет российский военкор.

Российский пропагандист Егор Холмогоров считает, что решение во власти РФ принимали "полезные идиоты", или "хитрые шпионы", уменьшившие возможности российской армии на войне.



"То есть "Роскомнадзор"" решил парализовать не только информационно-пропагандистскую деятельность в тылу своим Реестром. Он еще и решил разрушить боевую работу беспилотников, и не только их, без всяких предупреждений заблокировав дискорд. Полезные идиоты или хитрые шпионы" — говорит пропагандист из "Russia Today".

Также россияне указывают, что блокировка Discord откинула их к началу полномасштабного вторжения.

"На пунктах управления десятков соединения упали трансляции с беспилотников, работавших через закрытые комнаты дискорд. Таким образом отбросив всех на уровень марта 2022 года. Такое даже украинцы с Америкой сделать не смогли", — пишет другой российский военкор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский пропагандист на государственном телеканале РФ заявил о необходимости отставки Путина.

Также "Комментарии" писали, что украинские хакеры "поздравили" Путина с днем рождения.