Фактор Надеждина: почему Кремль ему многое разрешает, но и боится

Как бы оппозиционный кандидат Борис Надеждин, которого не допустили до участия в выборах президента России, фактически обвинил диктатора РФ Владимира Путина в развязывании войны. Сперва в 2014 – на Донбассе, а потом и в 2022-м – в целом в Украине. О чем говорят заявления Надеждина? Почему ему позволяют их делать? Зачем Кремль "зачистил" даже таких кандидатов, превращая и без того фиктивные перевыборы Путина в полный фарс? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Борис Надеждин. Фото из открытых источников

Режиму не нужны протесты во время хорошо срежиссированного шоу

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

"Тут вопрос не столько в самом Надеждине, сколько в важности для Путина получить на этих выборах как можно больший процент голосов. Что станет демонстрацией всеобщей поддержки его действий. Путин в любом случае выигрывает выборы. Вопрос – с каким показателем. Поскольку это не столько выборы президента, сколько переизбрание царя, для Путина важно получить больше 70%. И наличие кандидата, который теоретически, в случае благоприятного для него стечения обстоятельств, мог бы набрать хотя бы 10% – это уже опасно для Кремля. Ведь под флагом такого кандидата, используя его как символ, люди могут выйти на протест. Чего путинскому режиму абсолютно не надо".

По мнению эксперта, то, что Надеждина не допустят к выборам, стало понятно раньше, чем ЦИК огласил соответствующее решение. А до того в Петербурге запретили на некоторое время акции протеста, массовые мероприятия, аргументируя это тем, что якобы существует террористическая и другая опасность.

"Очереди тех, кто подписывался в поддержку Надеждина, стояли как раз в мегаполисах, в крупных городах. А режиму не нужны протесты во время хорошо срежиссированного шоу. В итоге Надеждина сняли. На либеральном поле остается ставленник "Новых людей" Владислав Даванков. Этакий вариант дистиллированной воды", – поясняет Игорь Тышкевич.

Он уверен, что о Надеждине мы еще услышим. По словам эксперта, это весьма удобный, скажем так, лидер условной антивоенной оппозиции в РФ. Который ратует за окончание войны, но при этом очень специфически говорит о возврате захваченных страной-агрессором украинских территорий. Заявляя, что тут нужно руководствоваться российской Конституцией. А согласно ей – Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области объявлены частью РФ.

"Думаю, Надеждин после перевыборов Путина будет появляться в публичном пространстве достаточно активно. Пытаясь занять пустующее место условного лидера российской оппозиции, живущего внутри России. Надеждин весьма управляемый, поддерживающий основную тезисную конструкцию РФ, расходящийся с царем только в деталях. Учитывая это ему, демонстрирующему "ущемленность властью", позволяют говорить то, что он говорит", – резюмирует Игорь Тышкевич.

Кремль испугался даже условных 10-15% у Надеждина

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин, комментируя ситуацию с Надеждиным, отмечает, что одна из задач Кремля в ракурсе грядущих выборов – привлечь на участки максимальное количество людей. Увеличить явку.

"По поводу результатов никто особо не переживает – нарисуют, что хотят. Но полупустые, а то и вовсе пустые участки скажут о многом. Как следствие — решили создать хотя бы видимость не просто очередных перевыборов Путина, а некого (пусть даже минимального) политического состязания", – поясняет политолог.

Потому, продолжает он, когда изначально возникла фигура Надеждина, в Кремле не придали этому особого значения. Мол, пусть идет. Как раз привлечет на участки чуть больше народу.

"Но, когда путинский режим увидел, что с Надеждиным стала солидаризироваться значительная часть российской оппозиции, включая находящуюся за рубежом (тот же ФБК – "Фонд борьбы с коррупцией", созданный Алексеем Навальным), там струхнули. Тем более, что и фамилия у Надеждина – говорящая, и количество тех, кто готов был за него проголосовать (а выстраивались реальные очереди, чтобы поставить подпись в его поддержку), начало казаться Путину и Ко не то чтобы угрожающим, но – неприемлемым", – отмечает Алексей Якубин.

Понятно, что шансов победить у Надеждина не было, подчеркивает политолог. Но даже условные 10-15%, проголосовавших за него, это было бы явный антимилитаристский плевок в сторону Кремля. Чего тот, понятно, допустить не мог.

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