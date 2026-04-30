"Фантазер или дурачок": Медведев пригрозил миру ядерным апокалипсисом

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время публичного выступления в Москве заявил, что сценарий ядерного апокалипсиса в мире остается "реально возможным". По его словам, США могли допустить серьезную ошибку, едва не стоившую человечеству "пребывание на Земле".

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", где в очередной раз заговорил о ядерном оружии. По словам Медведева, его часто критикуют за "ядерную" риторику, однако он считает эти заявления отражением реальных глобальных рисков.

"Мне часто упрекают, что я использую какую-то жестокую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен", — сказал Медведев.

Отдельно приспешник Путина раскритиковал европейских политиков, критикующих Россию из-за постоянных ядерных угроз. По его словам, Европой "управляют одни идиоты", которые не думают о будущем, а тот, кто этого не осознает "фантазер или дурачок". В конце Медведев добавил, что ему "очень не хотелось бы" апокалиптического развития событий в мире.

Это не первый случай, когда Дмитрий Медведев делает заявления о возможности глобальной ядерной катастрофы. Ранее он угрожал миру, что угроза эскалации может возрасти в случае, если Россия потерпит "стратегическое поражение" в конфликте с Западом. По словам Медведева, в какой-то момент США назначили себя главной страной планеты и решили, что вправе управлять всем миром, вводить незаконные санкции, ограничивать россиян в правах и вести гибридную войну против России. По мнению политика, это была грубая ошибка, едва не стоившая человечеству "пребывание на Земле".

