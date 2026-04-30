"Фантазер чи дурник": Медведєв пригрозив світу ядерним апокаліпсисом

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв під час публічного виступу в Москві заявив, що сценарій ядерного апокаліпсису у світі залишається "реально можливим". За його словами, США могли допустити серйозну помилку, яка ледь не коштувала людству "перебування на Землі".

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв виступив на федеральному просвітницькому марафоні "Знание. Первые", де вкотре заговорив про ядерну зброю. За словами Медведєва, його часто критикують за "ядерну" риторику, однак він вважає ці заяви відображенням реальних глобальних ризиків.

"Мені часто дорікають, що я використовую якусь там жорстоку риторику і говорю про ядерний апокаліпсис, але, на жаль, він реально можливий", — сказав Медведєв.

Окремо поплічник Путіна розкритикував європейських політиків, які критикують Росію через постійні ядерні погрози. За його словами, Європою "керують одні ідіоти", які не думають про майбутнє, а той, хто цього не усвідомлює "фантазер чи дурник". У кінці Медведєв додав, що йому "дуже не хотілося б" апокаліптичного розвитку подій у світі.

Це не перший випадок, коли Дмитро Медведєв робить заяви про можливість глобальної ядерної катастрофи. Раніше він погрожував світу, що загроза ескалації може зрости у разі, якщо Росія зазнає "стратегічної поразки" у конфлікті із Заходом. За словами Медведєва, у якийсь момент США призначили себе головною країною планети і вирішили, що мають право керувати всім світом, вводити незаконні санкції, обмежувати росіян у правах і вести гібридну війну проти Росії. На думку політика, це була груба помилка, яка ледь не коштувала людству "перебування на Землі".

