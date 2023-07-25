Фейгин раскрыл новую тактику Кремля: Путин снова видит шанс для победы

Чрезмерно агрессивная риторика российского диктатора Владимира Путина может свидетельствовать о том, что тот убедил себя в том, что его положение улучшается. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Правозащитник отметил, сейчас одной из ключевых тем, которую Путин подымает практически при каждом публичном выступлении есть провал украинского контрнаступления. Еще одной ключевой темой есть агрессивные высказывания в адрес Варшавы.

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"Они убедили себя в том, что ситуация не так плоха, что шанс на дальнейшую эскалацию дает ему возможность выйти на переговоры. На перемирие, которое ему необходимо", — считает Фейгин.

Оппозиционер допускает, что агрессивной политикой, которую проводит Кремль, Путин пытается надавить на западных лидеров с требованием ослабить секционное давление на Россию.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада, уверяя, что контрнаступление Украины якобы провалилось, а также заявляя, что "ЧВК Вагнер" якобы представляет угрозу для Польши. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), по мнению которых, вагнеровская возня в Беларуси и заявления Путина с Лукашенко вокруг этого – именно ИПСО, а наемники не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока не будут перевооружены механизированной техникой. Согласны ли с данными утверждениями? К чему может привести игра вагнеровцами на белорусской территории, зачем Кремль пытается "качать" Польшу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



