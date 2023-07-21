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Путин напомнил «друзьям в Варшаве» о подарке Сталина

Российский президент намекнул, что Польша получила часть своих земель в подарок от Сталина

сегодня, 16:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", во время своего выступления на совещании с постоянными членами Совбеза РФ российский диктатор Владимир Путин уже традиционно сделал маразматические заявления, которые, как он считает, есть всем известными историческими фактами. В частности, Путин заявил, что западные земли Польши – это есть подарок Сталина, о чем нельзя забывать полякам.

Путин напомнил «друзьям в Варшаве» о подарке Сталина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Хозяин Кремля заявил о создании польско-литовско-украинского соединения. Он увидел в этом "угрозу оккупации Западной Украины".


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"Хочу напомнить о том, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она трагедией 1939 года, когда Польшу западные союзники бросили на растерзание немецкой военной машине и она фактически потеряла свою независимость и суверенитет, которые восстановила в огромной степени благодаря СССР", — заявил Путин.

Он добавил, что Польша "должна поблагодарить СССР за восстановление независимости", потому что якобы благодаря диктатору Сталину она получила в подарок западные земли.

Отметим, в этом же выступлении Путин оценил, как проходит контрнаступление ВСУ. Интересно, что недели две назад Путин уверял, что контрнаступление Украины оказалось полностью провальным и остановлено российскими войсками. Но видимо с того времени что-то поменялось, и оно все же продолжается. Хоть и, по словам российского диктатора, ни к чему, кроме как затягиванию войны оно не приведёт. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент РФ Владимир Путин уже рвется защищать Беларусь, говорит, что соседней стране угрожает агрессия со стороны Польши и других стран Запада, включая Украину.




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