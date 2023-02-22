Фрегат РФ с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" прибыл на военные учениям с Китаем

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Кравцев Сергей
Флагманский фрегат РФ "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" на борту прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бей для участия в совместных учениях с Китаем и ЮАР. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".
Фрегат РФ с гиперзвуковыми ракетами прибыл в ЮАР. Фото: из открытых источников
Начало учений совпадает с первой годовщиной полномасштабного российского вторжения в Украину. Корабль прибыл в Ричардс-Бей, "выполняя задачи дальнего плавания".
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Военный корабль с ракетами "Циркон", которые имеют дальность 900 км и могут двигаться со скоростью, в несколько раз превышающую скорость звука, вышел с российского порта 4 января. В конце января корабль провел учебные стрельбы в западной части Атлантического океана.
Стоит напомнить, летом 2022 года российский диктатор Путин заявил о намерении вооружить российский флот новыми ракетными комплексами, он объявил о поставках комплексов гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ВС России, которым, якобы, "аналогов нет".
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Также издание "Комментарии" сообщало – к Турции по-прежнему очень много вопросов в свете войны в Украине. Официальная Анкара продолжает из войны в Украине извлекать для себя максимум выгод. Как за почти год полномасштабной российско-украинской войны проявила себя Турция? Что можно сказать о турецко-украинских, турецко-российских отношениях? Как они могут развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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