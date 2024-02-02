Глава ЦРУ лично просил Зеленского «не воровать». Россияне запустили очередной фейк

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Ткачик Олеся
В Центре противодействия дезинформации обратили внимание на то, что российские пропагандисты начали продвигать фейк о тайном визите главы ЦРУ Уильяма Бернса, состоявшемся в 2023 году.
Россияне хотят дискредитировать Зеленского
Вражеские ресурсы со ссылкой на издание Global Euronews распространяют информацию, что Бернс посетил Киев, чтобы лично попросить Владимира Зеленского "не воровать слишком много денег".
В Центре утверждают, что новость о просьбе Уильяма Бернса по поводу личной коррупции Зеленского является фейковой. Ее цель – дискредитировать президента Украины.
Напомним, "Комментарии" писали что недавно россияне придумали очередной фейк о Зеленском в "отчаянии" . Российские пропагандисты рассказывают о том, что Зеленский "приказал" обстреливать мирные города РФ. На самом деле никаких подобных приказов или распоряжений Владимир Зеленский не отдавал. Перед войсками стоит задача деоккупировать захваченные россиянами украинские территории. А вот диктатор Владимир Путин, наоборот, отдает приказы бомбить украинские города и дома с гражданскими украинцами.
"Комментарии" писали, что на РосТВ заявляли о том , что Украину "оккупировали евреи".
Также издание "Комментарии" сообщало – на российском государственном телеканале вышел очередной выпуск с пропагандистом Владимиром Соловьевым. В нем российский ведущий истерически заявил об опасности для России новых военных учений НАТО. После своих слов о якобы намерении НАТО уничтожить Россию Соловьев сразу пригрозил Западу, что Кремль "не будет играть с ними".
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Ігор
2 февраля 2024, 19:40
Але це правда і підтвердження цього будуть надходити. Корупція після приходу Зе збільшилась у кілька разів. Сама їх обрізана репутація з біблійних часів доводить. Обіцянок юдейців і в Україні було багато: тарифи не підвищувати, передвиборчі, тільки один термін ... Обіцяли фермерам ЄС.