В Центре противодействия дезинформации обратили внимание на то, что российские пропагандисты начали продвигать фейк о тайном визите главы ЦРУ Уильяма Бернса, состоявшемся в 2023 году.

Россияне хотят дискредитировать Зеленского

Вражеские ресурсы со ссылкой на издание Global Euronews распространяют информацию, что Бернс посетил Киев, чтобы лично попросить Владимира Зеленского "не воровать слишком много денег".

"Проанализировав эту информацию и ресурс, распространивший ее, Центр установил, что на самом деле издание Global Euronews является российским, поскольку его сайт размещен на российском домене, а указанное контактное лицо является гражданином России, проживающим в Москве",

– пишет ЦПД.

В Центре утверждают, что новость о просьбе Уильяма Бернса по поводу личной коррупции Зеленского является фейковой. Ее цель – дискредитировать президента Украины.

Напомним, "Комментарии" писали что недавно россияне придумали очередной фейк о Зеленском в "отчаянии" . Российские пропагандисты рассказывают о том, что Зеленский "приказал" обстреливать мирные города РФ. На самом деле никаких подобных приказов или распоряжений Владимир Зеленский не отдавал. Перед войсками стоит задача деоккупировать захваченные россиянами украинские территории. А вот диктатор Владимир Путин, наоборот, отдает приказы бомбить украинские города и дома с гражданскими украинцами.

"Комментарии" писали, что на РосТВ заявляли о том , что Украину "оккупировали евреи".

Также издание "Комментарии" сообщало – на российском государственном телеканале вышел очередной выпуск с пропагандистом Владимиром Соловьевым. В нем российский ведущий истерически заявил об опасности для России новых военных учений НАТО. После своих слов о якобы намерении НАТО уничтожить Россию Соловьев сразу пригрозил Западу, что Кремль "не будет играть с ними".





