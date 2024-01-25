Российский пропагандист Соловьев истерически заявил, что НАТО хочет уничтожить Россию

Российский пропагандист Владимир Соловьев запаниковал из-за одних из самых масштабных военных учений НАТО Steadfast Defender, которые начались 24 января. Рупор Кремля продолжил высказывать российские нарративы, пугая россиян тем, что НАТО планирует уничтожить Россию.



Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

На российском государственном телеканале вышел очередной выпуск с пропагандистом Владимиром Соловьевым. В нем российский ведущий истерически заявил об опасности для России новых военных учений НАТО.

"Сегодня начались масштабные учения НАТО, в рамках которых будет отрабатываться сценарий вооруженного конфликта с нашей страной… Они хотят нас уничтожить. Они прямо говорят об уничтожении России", — заявил Владимир Соловьев.

После своих слов о якобы намерении НАТО уничтожить Россию Соловьев сразу пригрозил Западу, что Кремль "не будет с ними играть".

Отметим, что НАТО 24 января начали военные учения Steadfast Defender (Устойчивый защитник), которые станут крупнейшими с 1988 года. В военных учениях примут участие 90 тыс. военных, более тысячи боевых машин, 80 самолетов и 50 кораблей. Главная цель провести обучение по быстрому развертыванию войск для усиления обороны Европы в случае нападения, в том числе и России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом сигнале для НАТО от России. Владимир Путин объявил о своем визите в анклав РФ вблизи места проведения военных учений НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в НАТО рассказали, как недооценили Россию в войне. Генерал эстонских войск объяснил, что не учли партнеры Украины.