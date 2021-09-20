Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ: последствия для Украины

Завершились выборы в Государственную думу Российской Федерации. В этот раз в них был ярко выражен донбасский фактор, а именно – вовлечение жителей ОРДЛО в процесс голосования. Речь, по некоторым данным, о 200 тысячах жителей оккупированной части Донбасса из 650 тысяч, получивших российский паспорт.

Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ: риски и последствия - фото из открытых источников

Мы слышим очередную озабоченность со стороны Евросоюза. Так, Питер Стано, являющийся спикером Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля, заявил, что выдача гражданам Украины и населению с украинских территорий на Востоке страны российских паспортов перед выборами в Госдуму РФ противоречит духу и целям Минских договоренностей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что Россия понесет ответственность за привлечение жителей оккупированных территорий Украины к "голосованию" на выборах в Госдуму РФ. При этом пока не ясно, как решать возникшую ситуацию.

Эксперты оценили для издания "Комментарии" реакцию официальных Киева и Брюсселя, а также – чего добилась (и добилась ли) Россия втягиванием ОРДЛО в свои выборы, и какие могут быть у этого последствия.

Для РФ это – скорее символически показать, что и "Донбасс с нами"



Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль считает непонятной позицию украинской власти.

"Мы как бы осуждаем, но, в то же время разрешаем. Тот же Зеленский говорил, что понимает жителей ОРДЛО, Крыма, которым придется голосовать на выборах российскую Госдуму. Потому что люди там поставлены в такие условия. Если ты не "гражданин РФ", ты – никто. В Крыму ты не можешь без этого получать пенсию, устроиться на работу, юридические сделки совершать, детей отправить в садик или школу. В ОРДЛО всё чуть иначе, но то же российское гражданство помогает в пересечении границы, еще в каких-то вещах. Зачастую люди вынуждены его получать. Не могу за это осуждать, – признался Геннадий Москаль. – Тем более, когда у нас разрешили проводить выборы в Госдуму в тех же посольских и консульских учреждениях РФ на территории Украины. То есть, в понимании критиков, это – норма, а ОРДЛО и Крым – давайте осудим".

Экс-губернатор считает ерундой сообщения о том, будто российские паспорта жителям ОРДЛО чуть не силой вручали, в том числе у урн для голосования.

"Даже в упрощенном порядке – это куча бумаг и времени, – поясняет он. – К тому же, если не выдан паспорт РФ, ты не появишься в госреестре избирателей. Соответственно, не будешь иметь права голоса. Как такое провернуть за считанные дни, а то и часы?"

По мнению Геннадия Москаля, 200 тысяч проголосовавших (приводятся такие данные по ОРДЛО, причем 150 тысяч якобы проголосовали в электронном виде) точно не дали какое-то мощное вливание в копилку голосов. Для РФ это – скорее чисто символически показать, что и "Донбасс с нами", считает он.

"При этом было бы закономерно, чтобы ВР завтра на заседании не признала результатов выборов в Госдуму. Ведь голосовала часть граждан, которые находятся в официальных границах Украины, которые, думаю, не выходили из украинского гражданства, при этом приняли российское. А двойное гражданство в Украине, как известно, запрещено, – отмечает Геннадий Москаль. – Что касается европейской реакции с ее озабоченностью – нам от этого ни холодно, ни жарко. Более того, ЕС и нашим прочим "партнерам" в ракурсе выполнения Минских соглашений стоило бы поднять вопрос Дебальцево, Желобка, ряда других населенных пунктов, оккупированных на данный момент – и находящихся под контролем Украины, согласно тем же Минским соглашениям. Они были захвачены после того, как "Минск" официально зафиксировал линию разграничения. Почему и Европа, и наше высшее военно-политическое руководство замалчивают это?"

Не потеряли ли мы этих жителей временно неподконтрольных территорий как украинских граждан?

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук рассуждает следующим образом:

"Уже известно, что Верховная Рада собирается признавать выборы в Госдуму РФ (а соответственно и саму Госдуму нового созыва) нелегитимными. И обращаться с призывом сделать так же к международному сообществу. У меня вопрос — чтобы что? Наша власть действует в рамках символической политики. Тогда как весь мир, а уж тем более Россия, действует в рамках реальной политики".

По мнению эксперта, суть в том, что когда мы запрещаем тем же жителям ОРДЛО участвовать в украинских выборах, когда мы спорим, что раньше – выборы или граница (в стиле, что раньше появилось — курица или яйцо), когда идет саботаж мирного процесса, то люди в ОРДЛО волей-неволей начинают участвовать в тех выборах, в которых могут.

"200 тысяч жителей неподконтрольных частей Донетчины и Луганщины, которые отдавали голоса за российские партии на российских выборах — это вовсе не мало. Фактически мы видим их легитимизацию как россиян посредством этих выборов, – отмечает Никита Трачук. – И если ранее РФ пыталась нам под каким-либо соусом вернуть эти территории, то сейчас, как мне кажется, она перешла к другой стратегии. И будет максимально там закрепляться. И тот факт, что, по разным оценкам, там уже более 500 тысяч человек получили российские паспорта, что часть их уже участвует в российских выборах, легитимизирует их в статусе граждан РФ. Это символический момент. Украинской власти следует задаться важнейшими вопросами. Не потеряли ли мы этих жителей временно неподконтрольных территорий как украинских граждан? Что делать, чтобы их вернуть? Это важно, а не очередные громкие заявления и обвинения".

Ранее издание "Комментарии" писало, с каким отрывом побеждает партия Путина на выборах в Госдуму РФ.

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