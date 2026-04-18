Готова ли Россия к переговорам в Турции: Лавров сделал заявление

Вопрос возобновления переговоров с Украиной о мирном урегулировании не цель номер один для Кремля. Как информирует портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на проходящем в турецкой Анталии дипломатическом форуме.

Россия никому переговоры не навязывала. Мы всегда исходили из того, если партнер готов – за нами дело не станет", – отметил министр.

В то же время глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия положительно воспринимает возможность возобновления переговорного процесса в Стамбуле.

Стоит отметить, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на этом же форуме отметил, что Турция действительно готова способствовать прямым переговорам между Украиной и Россией. В частности, Анкара готова быстро организовать саммит на уровне лидеров, если и Киев и Москва будут готовы начать реальный переговорный процесс.

"Мы все еще верим, что война закончится благодаря переговорному процессу, в котором стороны будут справедливо и ровно представлены. Я хотел бы искренне заявить, что Турция готова поддержать все шаги, способствующие продолжению прямых переговоров. В частности, встреча на уровне лидеров, если стороны этого желают", — отметил турецкий лидер.

При этом американский лидер так и не нашел необходимые слова, чтобы охарактеризовать, что сейчас происходит с мирными переговорами по Украине.

