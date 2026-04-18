Чи готова Росія до переговорів у Туреччині: Лавров зробив заяву

Питання відновлення переговорів з Україною щодо мирного врегулювання не є ціллю номер один для Кремля. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи на дипломатичному форумі, який відбувається в турецькій Анталії.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

"Росія нікому переговори не нав’язувала. Ми завжди виходили з того, якщо партнер готовий – за нами справа не стане", — зазначив міністр.

Водночас очільник російського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорного процесу у Стамбулі.

Варто зазначити, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на цьому ж форумі зазначив, що Туреччина справді готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, Анкара готова швидко організувати саміт на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові розпочати реальний переговорний процес.

"Ми все ще віримо, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу, в якому сторони будуть справедливо та рівно представлені. Я хотів би тут щиро заявити, що Туреччина готова підтримати всі кроки, що сприяють продовженню прямих переговорів. Зокрема, зустріч на рівні лідерів, якщо сторони цього бажають", — зазначив турецький лідер.

