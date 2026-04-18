Чи готова Росія до переговорів у Туреччині: Лавров зробив заяву

Кравцев Сергей
Питання відновлення переговорів з Україною щодо мирного врегулювання не є ціллю номер один для Кремля. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи на дипломатичному форумі, який відбувається в турецькій Анталії.
Сергій Лавров.
Водночас очільник російського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорного процесу у Стамбулі.
Варто зазначити, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на цьому ж форумі зазначив, що Туреччина справді готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, Анкара готова швидко організувати саміт на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові розпочати реальний переговорний процес.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп публічно визнав, що США зараз зосереджені на Ірані, а не в Україні.
При цьому американський лідер так і не знайшов необхідних слів, щоб охарактеризувати, що зараз відбувається з мирними переговорами щодо України.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у МЗС зробили нову заяву про зустріч Зеленського з Путіним: де та коли вона може відбутися.