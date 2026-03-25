Группа депутатов Госдумы планирует ехать в США для переговоров в Конгрессе: детали

Группа депутатов Госдумы РФ в ближайшие дни может отправиться в Соединенные Штаты для переговоров с членами Конгресса США. О подготовке такого визита сообщил российский парламентарий Алексей Чепа.

Алексей Чепа в комментариях российским СМИ рассказал, что в состав делегации могут войти четыре или пять российских депутатов. По его словам, подготовка поездки продолжается, ведь необходимо согласовать ряд деталей, в частности гарантии для российских парламентариев. Многие из них находятся под американскими санкциями из-за поддержки решения Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

По информации российских СМИ, к делегации может присоединиться депутат от "Коммунистической партии" Владимир Исаков. Также сообщается, что делегацию может возглавить спикер Госдумы Вячеслав Володин, представляющий правящую партию "Единая Россия".

В Кремле заявили, что положительно относятся к любым шагам, направленным на возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном. В то же время, американская сторона пока официально не подтвердила подготовку такой встречи.

Ранее конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна сообщала, что Государственный департамент США якобы разрешил приезд четырех российских законодателей в Вашингтон для переговоров с членами Конгресса о возможных мирных инициативах в войне против Украины. Та же Луна в прошлом году заявляла, что Конгресс также изучает возможность переговоров с российскими законодателями по НЛО.

