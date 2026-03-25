Група депутатів Держдуми РФ планує їхати у США для переговорів у Конгресі: деталі

Група депутатів Держдуми РФ найближчими днями може вирушити до Сполучених Штатів для переговорів з членами Конгресу США. Про підготовку такого візиту повідомив російський парламентар Олексій Чепа.

Олексій Чепа. Фото з відкритих джерел

Олексій Чепа у коментарях російським ЗМІ розповів, що до складу делегації можуть увійти чотири або п’ять російських депутатів. За його словами, підготовка поїздки ще триває, адже необхідно узгодити низку деталей, зокрема гарантії для російських парламентарів. Багато з них перебувають під американськими санкціями через підтримку рішення Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

За інформацією російських ЗМІ, до делегації може приєднатися депутат від "Комуністичної партії" Володимир Ісаков. Також повідомляється, що делегацію може очолити спікер Держдуми В'ячеслав Володін, який представляє правлячу партію "Єдина Росія".

У Кремлі заявили, що позитивно ставляться до будь-яких кроків, спрямованих на відновлення діалогу між Москвою та Вашингтоном. Водночас американська сторона поки офіційно не підтвердила підготовку такої зустрічі.

Раніше конгресвумен від штату Флорида Анна Пауліна Луна повідомляла, що Державний департамент США нібито дозволив приїзд чотирьох російських законодавців до Вашингтона для переговорів із членами Конгресу щодо можливих мирних ініціатив у війні проти України. Та ж Луна минулого року заявляла, що Конгрес також вивчає можливість переговорів з російськими законодавцями щодо НЛО.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі заявили про прогрес у переговорах щодо закінчення війни в Україні.