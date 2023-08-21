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Хакеры взломали почту российского политика высшего эшелона: враг Украины и коррупция

В сеть попало большое количество тайной информации из почты заместителя главы Госдумы РФ Александра Бабакова.

сегодня, 14:30
Автор:
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Slava Kot
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Хакактивисты организации "Кібер Спротив" поделились информацией с международным разведывательным сообществом InformNapalm о заместителе главы Госдумы РФ Александре Бабакове. В утечке файлов с названием BabakovLeaks рассказывается о коррупционных схемах Бабакова и его деятельности против Украины.

Хакеры взломали почту российского политика высшего эшелона: враг Украины и коррупция

Заместитель главы Госдумы РФ Александр Бабаков. Фото из открытых источников

Согласно разоблаченным перепискам InformNapalm указывает, что Бабаков использовал различные коррупционные схемы с отмыванием миллиардов рублей. Одна из схем работала так, ассистент Бабакова обращается к нему и "просил займ" на 100 млн рублей. Таким образом, Бабаков имел время отбелить коррупционные деньги через своего помощника, который согласно разоблаченным документам постоянно сопровождает Бабакова в зарубежных поездках и активно завозит контрабанду в РФ. Также существуют другие схемы с недвижимостью и "помощью другу".


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Александр Бабаков также выступал как куратор. Российский политик имеет три основных направления: Африка, Иран и Индия. Именно Бабаков организовал конференцию и саммит в Санкт-Петербурге с представителями Африки. А также способствует расширению сотрудничества с другими странами, чтобы снизить влияние западных санкций.

Что касается Украины, то Бабаков сотрудничает с организацией Международный союз российских соотечественников (МСРС), которая создана для распространения гибридного влияния РФ и создания дестабилизационных факторов. Через эту организацию Бабаков пытался привлечь иностранцев в Крым. Также политик организовывал мероприятия, призванные привлечь россиян с других стран в аннексированный Крым. Кроме того, Бабаков просил наградить "наблюдателей" незаконного референдума в Крыму. InformNapalm задается вопросом: "В каких еще странах награждают наблюдателей после избирательного процесса?"

Интересно, что Бабаков также просил у российского кинофонда выделить 1 млрд рублей для Стивена Сигала. Такое решение Бабаков объяснил "масштабом личности".

InformNapalm указывает, что обнародованные материалы являются лишь небольшой частью, ведь большинство информации было отправлено в правоохранительные органы Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина серьезная проблема, а у России есть не так много вариантов.

Также "Комментарии" писали, что СМИ узнали, какие страны мира готовы продавать оружие России.



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Источник: https://informnapalm.org/ua/babakovleaks/
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