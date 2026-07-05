"Идеальный шанс ликвидировать Путина": новый прогноз о заговоре элит в России против Кремля

Экономическое давление на Россию, удары по ее нефтяной инфраструктуре и все большие проблемы с обеспечением оккупированного Крыма могут создать предпосылки для изменений внутри российских властей, в частности свержения режима Владимира Путина. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Огрызко в комментарии для LIGA.net заявил, что главным фактором давления на Кремль становится перенос последствий войны непосредственно на территорию России. Он отмечает, что атаки украинских Сил обороны на объекты нефтяной отрасли уже нанесли ощутимый ущерб российской экономике. По его словам, значительная часть нефтеперерабатывающих мощностей РФ временно потеряла работоспособность, а в отдельных регионах, включая оккупированный Крым, фиксируются проблемы с обеспечением топливом.

В то же время, Огрызко не верит в возможность масштабного народного восстания в России. По его убеждению, если изменения во власти и произойдут, они могут стать следствием борьбы внутри политических и экономических элит.

"Я ни на один миллиметр, ни на один процент не верю в то, что произойдет российский бунт из низов. Единственное, что произойдет, и я думаю, что это уже очевидная вещь, — это сговор окружения. Точнее, одной из групп окружения Путина", — считает Огрызко.

Дипломат считает, что больше всего от продолжения войны страдает крупный российский бизнес, потерявший доступ к западным рынкам, инвестициям и значительной части активов. По его мнению, именно эти группы могут быть наиболее заинтересованы в свержении Путина.

"Сейчас у них идеальный шанс изолировать Путина или его ликвидировать и потом на него сбросить весь балласт, который только был. Ну придется так или иначе говорить с людьми с Запада. Прилетят американцы, приедут европейцы. И у этих людей будет прекрасная возможность сказать: "Дорогие друзья, мы были заложниками Путина и не могли ничего сделать. Теперь мы его ликвидировали, его нет. А мы строим новую прекрасную Россию будущего и будем с вами обо всем договариваться"", — говорит Огрызко.

Отдельно экс-министр отметил важность ситуации вокруг Крыма. По его словам, остров имеет не только военное, но и символическое значение для Владимира Путина. Именно поэтому любое ослабление российского контроля над Крымом или его изоляция могут стать серьезным ударом по позициям российского президента внутри страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле неожиданно отреагировали на украинские удары по России.

Также "Комментарии" писали, что историк назвал украинские территории, которые хочет захватить Путин.