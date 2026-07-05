"Ідеальний шанс ліквідувати Путіна": новий прогноз про змову еліт у Росії проти Кремля

Економічний тиск на Росію, удари по її нафтовій інфраструктурі та дедалі більші проблеми із забезпеченням окупованого Криму можуть створити передумови для змін усередині російської влади, зокрема повалення режиму Володимира Путіна. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Огризко в коментарі для LIGA.net заявив, що головним чинником тиску на Кремль стає перенесення наслідків війни безпосередньо на територію Росії. Він зазначає, що атаки українських Сил оборони на об'єкти нафтової галузі вже завдали відчутних збитків російській економіці. За його словами, значна частина нафтопереробних потужностей РФ тимчасово втратила працездатність, а в окремих регіонах, включно з окупованим Кримом, фіксуються проблеми із забезпеченням паливом.

Водночас Огризко не вірить у можливість масштабного народного повстання в Росії. На його переконання, якщо зміни у владі й відбудуться, то вони можуть стати наслідком боротьби всередині політичних та економічних еліт.

"Я на жоден міліметр, на жоден процент не вірю в те, що відбудеться російський бунт з низів. Єдине, що відбудеться, і я думаю, що це вже очевидна річ, — це змова оточення. Точніше, однієї з груп оточення Путіна", — вважає Огризко.

Дипломат вважає, що найбільше від продовження війни страждає великий російський бізнес, який втратив доступ до західних ринків, інвестицій і значної частини активів. На його думку, саме ці групи можуть бути найбільш зацікавлені у поваленні режиму Путіна.

"Зараз у них ідеальний шанс ізолювати Путіна або його ліквідувати і потім на нього скинути весь баласт, який тільки був. Ну, доведеться так чи інакше говорити з людьми з Заходу. Прилетять американці, приїдуть європейці. І в цих людей буде прекрасна можливість сказати: "Дорогі друзі, ми були заручниками Путіна й не могли нічого зробити. Тепер ми його ліквідували, його нема. А ми будуємо нову прекрасну Росію майбутнього і будемо з вами про все домовлятися"", — говорить Огризко.

Окремо ексміністр наголосив на важливості ситуації навколо Криму. За його словами, півострів має не лише військове, а й символічне значення для Володимира Путіна. Саме тому будь-яке суттєве послаблення російського контролю над Кримом або його ізоляція можуть стати серйозним ударом по позиціях російського президента всередині країни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі несподівано відреагували на українські удари по Росії.

Також "Коментарі" писали, що історик назвав українські території, які хоче захопити Путін.