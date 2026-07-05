"Ідеальний шанс ліквідувати Путіна": новий прогноз про змову еліт у Росії проти Кремля

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Slava Kot
Економічний тиск на Росію, удари по її нафтовій інфраструктурі та дедалі більші проблеми із забезпеченням окупованого Криму можуть створити передумови для змін усередині російської влади, зокрема повалення режиму Володимира Путіна. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Володимир Огризко в коментарі для LIGA.net заявив, що головним чинником тиску на Кремль стає перенесення наслідків війни безпосередньо на територію Росії. Він зазначає, що атаки українських Сил оборони на об'єкти нафтової галузі вже завдали відчутних збитків російській економіці. За його словами, значна частина нафтопереробних потужностей РФ тимчасово втратила працездатність, а в окремих регіонах, включно з окупованим Кримом, фіксуються проблеми із забезпеченням паливом.
Водночас Огризко не вірить у можливість масштабного народного повстання в Росії. На його переконання, якщо зміни у владі й відбудуться, то вони можуть стати наслідком боротьби всередині політичних та економічних еліт.
Дипломат вважає, що найбільше від продовження війни страждає великий російський бізнес, який втратив доступ до західних ринків, інвестицій і значної частини активів. На його думку, саме ці групи можуть бути найбільш зацікавлені у поваленні режиму Путіна.
Окремо ексміністр наголосив на важливості ситуації навколо Криму. За його словами, півострів має не лише військове, а й символічне значення для Володимира Путіна. Саме тому будь-яке суттєве послаблення російського контролю над Кримом або його ізоляція можуть стати серйозним ударом по позиціях російського президента всередині країни.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі несподівано відреагували на українські удари по Росії.
Також "Коментарі" писали, що історик назвав українські території, які хоче захопити Путін.