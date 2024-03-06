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Индия отказалась от контрактов с "Роснефтью": какая причина

Причиной отказа от контрактов с российской компанией стали санкции

сегодня, 21:05
Автор:
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Марьян Ощановский
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Индия из-за антироссийских санкционных ограничений отказалась подписывать контракты с "Роснефтью", пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Индия отказалась от контрактов с "Роснефтью": какая причина

"Роснефть" потеряла контракт с Индией. Фото из открытых источников

Сообщается, что "Роснефти" не удалось заключить долгосрочные контракты с крупнейшими индийскими нефтеперерабатывающими заводами на приобретение 500 тыс. баррелей в сутки.

Как пишет издание, переговоры, продолжавшиеся с начала февраля, закончились безрезультатно. По итогам переговоров государственные индийские компании Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum решили не брать на себя жесткие обязательства по закупкам у крупнейшей нефтяной компании России в следующем финансовом году.

Bloomberg отмечает, что лидер индийского нефтяного рынка Indian Oil Corp уже имеет долгосрочные контракты с "Роснефтью" и "Газпромнефтью" на поставку 24,5 млн тонн нефти, однако компания снизит объемы закупок в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел призвал европейских лидеров продолжить дискуссии о возможности направления в Украину своих войск. "Мы должны искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где мы не должны этого делать. Мы сами решаем, какую форму помощи мы выберем", — заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин объяснил смерть российского оппозиционера Алексея Навального тем, что "рано или поздно жизнь заканчивается". Реакцию западных стран на внезапную смерть оппозиционера глава СВР назвал "сатанинскими танцами вокруг гроба с Навальным".



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-06/russia-s-oil-exports-are-battered-by-strong-winds-at-kozmino
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