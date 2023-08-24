Из России в Азербайджан вылетел второй самолет Пригожина: что происходит

Из московского аэропорта России "Внуково" в Азербайджан вылетел еще один самолет, связанный со структурами главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Самолет. Фото: из открытых источников

Как сообщает мониторинговая группа, речь идет о бизнес-джете Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" с регистрационным номером RA-02748. Сейчас он направляется в Баку.

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"Самолет вылетел в 15:24 из московского аэропорта "Внуково" и взял курс на юг. Известно, что этот бизнес-джет также связан со структурами Евгения Пригожина. Однако, в отличие от других, он никогда не прилетал в Беларусь", — сообщает "Белорусский Гаюн".

Отметим, уничтожение в среду, 23 августа, над Тверской областью (РФ) бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, в котором находились главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, серьезно всколыхнуло информационное пространство. Президент США Джо Байден заявил, что предполагал подобное развитие событий. Мол, после июньского мятежа вагнеровцев было понятно, что Путин это просто так не оставит. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также уверен, что крушение самолета произошло по приказу Путина. Этой же версии придерживаются аналитики Института изучения войны, предполагая, что таким образом российский диктатор надеется публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

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