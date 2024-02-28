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Марьян Ощановский
Убитый в тюрьме политик Алексей Навальный не нужен россиянам ни живым, ни мертвым, поскольку оппозиция в РФ занимает маргинальную электоральную нишу, считает политический эксперт Олег Саакян.
Навальный погиб в российской тюрьме. Фото из открытых источников
Политэксперт отметил, что даже относительно независимые исследования "Левада-Центра" показывают, что на сегодняшний день оппозиционный электорат в РФ занимает очень маргинальную нишу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.
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