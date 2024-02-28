Убитый в тюрьме политик Алексей Навальный не нужен россиянам ни живым, ни мертвым, поскольку оппозиция в РФ занимает маргинальную электоральную нишу, считает политический эксперт Олег Саакян.

Навальный погиб в российской тюрьме. Фото из открытых источников

"В России почти отсутствует оппозиционное электоральное поле. Российскую оппозицию не поддерживают широкие массы населения. Что показала ситуация с Навальным? Он живым не нужен был россиянам , поскольку никто не вышел за него на революцию. Мертвым Навальный также не нужен россиянам, поскольку его смерть не привела в России к серьезным акциям протеста", – подчеркнул Олег Саакян.

Политэксперт отметил, что даже относительно независимые исследования "Левада-Центра" показывают, что на сегодняшний день оппозиционный электорат в РФ занимает очень маргинальную нишу.

"Есть 60% конъюнктурных избирателей – государственники, поддерживающие Путина. Еще 20% – имперцы, которые поддерживают российские власти, когда они что-то аннексируют или бомбят. Остальные 15-20% — это либеральная антипутинская оппозиция, которая очень разрознена и только часть из них — оппозиция к имперской России", — добавил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.

