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Изменится ли российский режим после падения Путина

Бывший разведчик ответил, сможет ли измениться российская политика после падения режима Путина. По мнению Маррана, Россия глубоко застряла в реваншизме.

сегодня, 20:10
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Автор:

Slava Kot

Экс руководитель службы внешней разведки Эстонии Микк Марран утверждает, что после свержения режима Путина, политическая ситуация в России не претерпевает серьезных изменений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание Newsweek.

Изменится ли российский режим после падения Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время разговора с американскими журналистами Микк Марран рассказал, что не ожидает изменений в политике Российской Федерации даже после свержения Путина. По его мнению, война в Украине не закончится быстро из-за глубокого духа реваншизма, который существует не только у главы Кремля, но и у остальной политической элиты страны.


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Марран считает, что, несмотря на санкции, экономические ограничения и неудачи в Украине, российский диктатор лишь укрепил свою власть в России за последний год. Это можно наблюдать за тем, что в российской элите до сих пор доминируют националистические видения, поэтому не следует Западу ожидать смены политического курса после свержения режима Путина.

Я думаю, что тот, кто примет власть от Путина, все равно сохранит такое путинское мышление и путинский способ управления страной. Я не вижу, что это кардинально изменится".

Спикер Кремля успел отреагировать на такие сообщения из эстонской разведки, заявив, что это тотальная русофобия.

"Утверждение внешней разведки Эстонии вряд ли можно назвать профессиональными. Такая пристрастная позиция, базирующаяся на ошибочных утверждениях, во многом способствует тотальной русофобии в Эстонии и других странах Балтии", — говорит Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, Микк Марран объяснил, насколько близко Путин до признания своего поражения.

Также "Комментарии" писали, что разведка США рассказала о планах Кремля захватить власть в Молдавии.



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Источник: https://www.newsweek.com/vladimir-putin-corner-ukraine-ex-nato-spy-chief-mikk-marran-estonia-1788814
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