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Известный путинист пожаловался, что РФ превратила Донбасс в свалку

Охлобыстин заявил, что оккупированный Донбасс превратился в свалку

сегодня, 00:39
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку.

Известный путинист пожаловался, что РФ превратила Донбасс в свалку

Охлобыстин поддерживает войну РФ против Украины. Фото из открытых источников

По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.

Путинист рассказал, что жители оккупированных территорий обижаются, что их регион превратили в хлам. Людей возмущает, что к ним из России отправляют разных негодяев, которым на самом деле наплевать на Донбасс и которые только хотят выслужиться перед начальством.

Иван Охлобыстин также выразил свое несогласие с подходом, когда благодаря принудительной поездке на Донбасс публичные россияне пытаются отмыть свою репутацию перед Кремлем за то, что недостаточно поддерживали войну против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел призвал европейских лидеров продолжить дискуссии о возможности направления в Украину своих войск. "Мы должны искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где мы не должны этого делать. Мы сами решаем, какую форму помощи мы выберем", — заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин объяснил смерть российского оппозиционера Алексея Навального тем, что "рано или поздно жизнь заканчивается". Реакцию западных стран на внезапную смерть оппозиционера глава СВР назвал "сатанинскими танцами вокруг гроба с Навальным".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mflApRH903o
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