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Кадыров сделал предложение Путину: с чем обратился лидер Чечни

Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину. Чеченский лидер заявил, что переживает из-за сложившейся ситуации.

сегодня, 13:22
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Автор:

Slava Kot

Рамзан Кадыров предложил президенту России Владимиру Путину свои услуги по борьбе против повстанцев в Белгородской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Кадырова.

Кадыров сделал предложение Путину: с чем обратился лидер Чечни

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

С 22 мая Белгородская область РФ была несколько раз атакована российскими повстанцами в составе легиона "Свобода России" и "Добровольческого российского корпуса". Официально эти формирования независимы от украинской армии, однако воюют на стороне Украины против режима Путина.


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"Наблюдаю за ситуацией в Белгородской области, переживаю. Но я хотел бы напомнить, что с террористами, вторгшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений", — заявил Кадыров.

По словам Кадырова, чеченские боевики лучше всего подходят для борьбы против "бандгруппы". Чеченский лидер аргументировал это тем, что его войска имеют не только военный опыт, но и антитеррористический. Ведь чеченцы зачищали повстанцев на территории своей республики в лесных и городских зонах.

Кадыров отметил, что владеет армией чеченцев в количестве 70 тыс., прошедших подготовку у Российского университета спецназа и имеющих новейшую военную технику и оружие. Свое обращение к Путину Кадыров подытожил словами: "мы готовы и ждем приказа!".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится к боевым действиям в России без одобрения Министерства обороны РФ. Пригожин объявил, что его бойцы встанут в защиту Белгородской области.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на паническое обращение Путина о мобилизации в России.



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Источник: https://t.me/RKadyrov_95/3672
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