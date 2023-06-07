Кадыров сделал предложение Путину: с чем обратился лидер Чечни

Рамзан Кадыров предложил президенту России Владимиру Путину свои услуги по борьбе против повстанцев в Белгородской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Кадырова.

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

С 22 мая Белгородская область РФ была несколько раз атакована российскими повстанцами в составе легиона "Свобода России" и "Добровольческого российского корпуса". Официально эти формирования независимы от украинской армии, однако воюют на стороне Украины против режима Путина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Наблюдаю за ситуацией в Белгородской области, переживаю. Но я хотел бы напомнить, что с террористами, вторгшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений", — заявил Кадыров.

По словам Кадырова, чеченские боевики лучше всего подходят для борьбы против "бандгруппы". Чеченский лидер аргументировал это тем, что его войска имеют не только военный опыт, но и антитеррористический. Ведь чеченцы зачищали повстанцев на территории своей республики в лесных и городских зонах.

Кадыров отметил, что владеет армией чеченцев в количестве 70 тыс., прошедших подготовку у Российского университета спецназа и имеющих новейшую военную технику и оружие. Свое обращение к Путину Кадыров подытожил словами: "мы готовы и ждем приказа!".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится к боевым действиям в России без одобрения Министерства обороны РФ. Пригожин объявил, что его бойцы встанут в защиту Белгородской области.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на паническое обращение Путина о мобилизации в России.