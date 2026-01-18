Кадыров выложил "консервы" со своим сыном Адамом после его госпитализации из-за тяжелого ДТП

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал в своем телеграмм-канале видео с участием 18-летнего сына Адама Кадырова. Это произошло на фоне сообщений о его тяжелой госпитализации после ДТП в Грозном. Публикация имела целью опровергнуть слухи, однако лишь усугубила сомнения в реальном состоянии Кадырова-младшего.

Адам и Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

На видео Адам Кадыров, формально занимающий должность секретаря Совбеза Чечни, присутствует на совещании с силовиками по подготовке к выборам в республике. В конце ролика его награждают очередной медалью, на этот раз за "заслуги повышения безопасности" оккупированной Запорожской АЭС.

Однако независимые расследователи обратили внимание на одну деталь. Журналисты "Важных историй" и "ЧТД", проанализировав метаданные файла, установили, что видео было смонтировано 15 января, за сутки до аварии сына Кадырова. По их данным, это стало главным основанием говорить об использовании заранее подготовленного контента, так называемых "консервов", для информационного прикрытия.

Информацию о ДТП 16 января первым обнародовало издание "Кавказ.Реалии". По их данным, Адама Кадырова доставили в республиканскую больницу Грозного в тяжелом состоянии. Впоследствии "Важные истории" сообщили, что в ночь на 17 января из Грозного в Москву вылетел санитарный борт МЧС. По данным Flightradar, им транспортировали пострадавшего, а следом вылетел частный самолет Рамзана Кадырова, который находился в Дубае

Официальных комментариев о состоянии здоровья Адама Кадырова до сих пор нет. Телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники утверждает, что он находится в тяжелом состоянии в Боткинской больнице Москвы в отделении, куда пациентов госпитализируют только по специальным распоряжениям.

