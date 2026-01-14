Как повлияет на Россию падение режима в Иране: изменит ли это войну против Украины

Возможное падение режима аятолла в Иране вряд ли станет катастрофой для Кремля или радикально изменит ход войны России против Украины. Такую оценку дает военный аналитик Sky News Майкл Кларк. По его словам, за последние два года зависимость Москвы от Тегерана существенно снизилась.

Воздействие падения режима в Иране на Россию. Фото из открытых источников

Майкл Кларк объясняет, что еще в 2022-2023 годах Иран был критически важным партнером для России, поставляя тысячи ударных дронов Shahed, активно применявшихся против украинской инфраструктуры. Однако после почти четырех лет полномасштабной войны против Украины теперь ситуация изменилась.

"Им (россиянам) сейчас на самом деле не нужна иранская помощь. Они все еще ее получают, но могут обойтись без нее. Иранцы знают, что в определенном смысле они уже не полезны для России, когда речь идет об оружии", — считает аналитик.

Тем не менее, Кларк указывает, что возможные политические изменения в Иране могут больно ударить по геополитическим позициям Москвы. Аналитик считает, что свержение иранского режима будет стратегическим поражением Путина.

"Россияне терпят политический удар, если революция в Иране произойдет. Это большая стратегическая неудача для России и Китая. Россияне потерпели много подобных неудач", — говорит Кларк указывая на потерю влияния Кремля в Сирии, Венесуэле и других регионах.

В Иране более двух недель продолжаются массовые протесты, охватившие почти все крупные города страны. Сначала они были вызваны экономическими проблемами, однако быстро переросли в общенациональное движение против режима аятолл. Правозащитники сообщают о сотнях погибших и тысячах арестованных.

