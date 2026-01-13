Китай відреагував на митні погрози Трампа через Іран

Китай різко відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження 25-відсоткових мит проти країн, які продовжують економічну співпрацю з Іраном. У Пекіні наголосили, що не поступляться під тиском і готові захищати власні інтереси.

Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото з відкритих джерел

Речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що тарифні війни не мають переможців і завдають шкоди всім сторонам. За її словами, позиція Китаю у принципових питаннях залишається незмінною щодо односторонніх обмежувальних заходів з боку США.

"У тарифній війні не буде переможців. Китай рішуче захищатиме свої законні права та інтереси", — сказала Мао.

Заява речниці МЗС КНР пролунала після того, як Дональд Трамп оголосив про намір запровадити універсальний тариф у 25% на товари з держав, що ведуть бізнес з Іраном. Президент США пояснив цей крок прагненням посилити тиск на іранську владу, яку Вашингтон звинувачує у жорстокому придушенні масових протестів. У своєму дописі Трамп наголосив, що рішення є "остаточним".

Китай опинився серед ключових адресатів погроз. За даними міжнародної статистики, Пекін закуповує близько 90% іранського нафтового експорту, приблизно 1,3 млн барелів на добу. Крім Китаю, до найбільших торговельних партнерів Ірану належать також Індія та Туреччина.

