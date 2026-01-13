logo_ukra

Головна Новини Світ Китай Китай відреагував на митні погрози Трампа через Іран
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай відреагував на митні погрози Трампа через Іран

Китай заявив, що захищатиме свої інтереси у разі запровадження США 25% мит через співпрацю з Іраном.

13 січня 2026, 13:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай різко відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження 25-відсоткових мит проти країн, які продовжують економічну співпрацю з Іраном. У Пекіні наголосили, що не поступляться під тиском і готові захищати власні інтереси.

Китай відреагував на митні погрози Трампа через Іран

Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото з відкритих джерел

Речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що тарифні війни не мають переможців і завдають шкоди всім сторонам.  За її словами, позиція Китаю у принципових питаннях залишається незмінною щодо односторонніх обмежувальних заходів з боку США.

"У тарифній війні не буде переможців. Китай рішуче захищатиме свої законні права та інтереси", — сказала Мао.

Заява речниці МЗС КНР пролунала після того, як Дональд Трамп оголосив про намір запровадити універсальний тариф у 25% на товари з держав, що ведуть бізнес з Іраном. Президент США пояснив цей крок прагненням посилити тиск на іранську владу, яку Вашингтон звинувачує у жорстокому придушенні масових протестів. У своєму дописі Трамп наголосив, що рішення є "остаточним".

Китай опинився серед ключових адресатів погроз. За даними міжнародної статистики, Пекін закуповує близько 90% іранського нафтового експорту, приблизно 1,3 млн барелів на добу. Крім Китаю, до найбільших торговельних партнерів Ірану належать також Індія та Туреччина.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США пригрозили Верховному лідеру Ірану та натякнули на його втечу до Росії.

Також "Коментарі" писали, що Путін мовчить від страху та ігнорує погрози трьом країнам-союзницям РФ: Іран, Венесуела та Куба.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4079772-kitaj-zaavlae-so-zahisatime-svoi-interesi-u-razi-zastosuvanna-trampom-25-mit.html
