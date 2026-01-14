Як вплине на Росію падіння режиму в Ірані: чи змінить це війну проти України

Можливе падіння режиму аятол в Ірані навряд чи стане катастрофою для Кремля або радикально змінить хід війни Росії проти України. Таку оцінку дає військовий аналітик Sky News Майкл Кларк. За його словами, за останні два роки залежність Москви від Тегерана суттєво зменшилася.

Вплив падіння режиму в Ірані на Росію. Фото з відкритих джерел

Майкл Кларк пояснює, що ще у 2022–2023 роках Іран був критично важливим партнером для Росії, постачаючи тисячі ударних дронів Shahed, які активно застосовувалися проти української інфраструктури. Однак після майже чотирьох років повномасштабної війни проти України ситуація змінилася.

"Їм (росіянам) зараз насправді не потрібна іранська допомога. Вони все ще її отримують, але можуть обійтися без неї. Іранці знають, що в певному сенсі вони вже не є корисними для Росії, коли йдеться про зброю", — вважає аналітик.

Проте Кларк вказує, що можливі політичні зміни в Ірані можуть боляче вдарити по геополітичних позиціях Москви. Аналітик вважає, що повалення іранського режиму буде стратегічною поразкою Путіна.

"Росіяни зазнають політичного удару, якщо революція в Ірані відбудеться. Це велика стратегічна невдача для Росії та Китаю. Росіяни зазнали багато подібних невдач", — говорить Кларк вказуючи на втрату впливу Кремля в Сирії, Венесуелі та інших регіонах.

В Ірані понад два тижні тривають масові протести, які охопили майже всі великі міста країни. Спершу вони були викликані економічними проблемами, однак швидко переросли у загальнонаціональний рух проти режиму аятол. Правозахисники повідомляють про сотні загиблих і тисячі заарештованих.

