Путін мовчить від страху: ігнорує погрози трьом країнам-союзницям РФ

Володимир Путін повністю ігнорує прямі погрози США трьом ключовим союзникам Росії — Ірану, Венесуелі та Кубі. Російський диктатор публічно не прокоментував жодну з криз, обмежившись мовчанням або передавши ініціативу другорядним посадовцям.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

В Ірані 28 грудня почалися протести, які згодом переросли у масові демонстрації проти режиму. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність розглянути "дуже жорсткі варіанти" дій щодо Ірану, натякнувши на порушення "червоної лінії" через вбивства протестувальників.

Однак керівництво РФ не реагує на погрози американського лідера. Єдиним російським високопосадовцем, який відреагував на ситуацію в Ірані, став секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу. Російський чиновник зателефонував секретарю Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані. Він висловив співчуття та засудив "втручання зовнішніх сил".

Путін востаннє спілкувався з іранським президентом ще 30 грудня. За офіційною інформацією тема протестів у розмові не порушувалася.

Ще більш показовою є реакція Москви на події у Венесуелі. Після того як США під час спецоперації вивезли президента Ніколаса Мадуро та його дружину і висунули їм звинувачення, Росія обмежилася заявами МЗС. Кремль назвав дії Вашингтона "збройною агресією" та засудив затримання танкерів російського тіньового флоту. Однак сам Путін мовчить із грудня, коли востаннє говорив із Мадуро про стратегічне партнерство.

Куба ж узагалі залишилася без будь-якої офіційної реакції з боку російського керівництва. Після погроз Трампа позбавити острів нафти та фінансової підтримки з Венесуели Москва не зробила жодної публічної заяви.

