Как в Кремле отреагировали на позицию Лукашенко насчет Крыма

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Вечканова Елена
В российском
политикуме продолжают манипулировать в отношении других государств. После
резонансного заявления самопровозглашенного лидера Беларуси Александра
Лукашенко о признании Крыма, Кремль не заставил долго ждать своей реакции,
сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".
Лавров напомнил Лукашенко о "Союзном государстве". Фото из открытых источников
По словам
руководителя российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова, у
Российской Федерации с 1999 года заключен с Беларусью договор о так называемом "Союзном
государстве". Как пояснил чиновник, действие этого документа распространяется
на всю территорию как России, так и Беларуси.
Именно поэтому в
Кремле считают, что официального признания Крыма от РБ можно и не ждать —
полуостров якобы вместе со всей белорусской страной уже и так объединен.
Напомним, что в
понедельник, 9 августа, непризнанный лидер Беларуси провел большую пресс-конференцию
для местных и зарубежных журналистов. Во время её проведения Лукашенко
официально поднял тему принадлежности Крымского полуострова, в этот раз
склонившись к России. По его словам, у него "развязаны руки",
несмотря на то, что его подпись находится под несколькими важными документами,
в т.ч. тем же Будапештским меморандумом. Когда же именно Александр Лукашенко согласен признать Крым частью РФ, читайте в нашем материале.
Также на портале "Комментарии"
вы можете узнать о том, сколько государств собираются принять участие в саммите"Крымская платформа", который будет посвящен вопросам реинтеграции полуострова
в Украину, а также какие проблемы этим странам обещает Россия.
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