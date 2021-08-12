Как в Кремле отреагировали на позицию Лукашенко насчет Крыма

В российском политикуме продолжают манипулировать в отношении других государств. После резонансного заявления самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко о признании Крыма, Кремль не заставил долго ждать своей реакции, сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".



Лавров напомнил Лукашенко о "Союзном государстве". Фото из открытых источников

По словам руководителя российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова, у Российской Федерации с 1999 года заключен с Беларусью договор о так называемом "Союзном государстве". Как пояснил чиновник, действие этого документа распространяется на всю территорию как России, так и Беларуси.

Именно поэтому в Кремле считают, что официального признания Крыма от РБ можно и не ждать — полуостров якобы вместе со всей белорусской страной уже и так объединен.

"По нашему законодательству, Республика Крым — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", — заявил Лавров, комментируя недавние заявления Александра Лукашенко.

Напомним, что в понедельник, 9 августа, непризнанный лидер Беларуси провел большую пресс-конференцию для местных и зарубежных журналистов. Во время её проведения Лукашенко официально поднял тему принадлежности Крымского полуострова, в этот раз склонившись к России. По его словам, у него "развязаны руки", несмотря на то, что его подпись находится под несколькими важными документами, в т.ч. тем же Будапештским меморандумом. Когда же именно Александр Лукашенко согласен признать Крым частью РФ, читайте в нашем материале.

Также на портале "Комментарии" вы можете узнать о том, сколько государств собираются принять участие в саммите"Крымская платформа", который будет посвящен вопросам реинтеграции полуострова в Украину, а также какие проблемы этим странам обещает Россия.

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