logo

BTC/USD

24625.98

ETH/USD

1677.87

LTC/USD

94.00

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Какая страна станет следующей жертвой Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая страна станет следующей жертвой Путина

Британский финансист считает, что следующими в списке у Путина будут Эстония, Литва или Польша.

сегодня, 19:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Какая страна станет следующей жертвой Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Финансист Билл Браудер предупредил, какие страны могут быть следующими в списке Владимира Путина для нападения российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Британский финансист Билл Браудер, до 2006 года обеспечивавший одни из крупнейших инвестиций на фондовой бирже России, критикует Путина. Браудер утверждает, если бы власти РФ должным образом руководили экономикой, то они достигли бы уровня Германии или США, однако сейчас равны экономике штата Нью-Йорк. Британский финансист главной причиной такого положения России называет Путина и его окружение, разворовывающее государственные деньги.

В начале своего правления Путин мог винить в медленном росте экономики своего предшественника, однако через два десятилетия у власти сделали из него настоящего диктатора. Браудер отмечает, что отход Путина от власти может для него означать потерю всех привилегий и денег, поэтому президент России пользуется правилом диктатуры – объявляет какого-нибудь внешнего врага и пытается его победить. В 2008 году это была Грузия, 2014 и 2022 – Украина. После подобных действий рейтинг Путина поднимался, поэтому Браудер считает, что российский диктатор не остановится на Украине.

"Если Россия победит, это не будет концом военных авантюр Путина. Следующей остановкой будет Эстония, Литва или Польша", — уверяет Браудер и добавляет, что Путин "направит свое оружие на эти страны, а свои ядерные ракеты — на Лондон, Берлин и Вашингтон. Затем он сядет и улыбнется, пока мы обсуждаем, серьезно ли мы относимся к выполнению статьи 5 НАТО".

Браудер заключает, что Запад не должен допустить сценария победить Путина, ведь страна, которая борется за весь цивилизованный мир – это Украина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник Путина отказывается покупать самолеты у России.

Также "Комментарии" писали о реакции премьера Италии на выступление Путина, которое она назвала российской пропагандой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/debate/article-11767281/If-Putin-wins-Ukraine-point-nuclear-missiles-London-writes-BILL-BROWDER.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!