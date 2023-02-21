Какая страна станет следующей жертвой Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Финансист Билл Браудер предупредил, какие страны могут быть следующими в списке Владимира Путина для нападения российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.

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Британский финансист Билл Браудер, до 2006 года обеспечивавший одни из крупнейших инвестиций на фондовой бирже России, критикует Путина. Браудер утверждает, если бы власти РФ должным образом руководили экономикой, то они достигли бы уровня Германии или США, однако сейчас равны экономике штата Нью-Йорк. Британский финансист главной причиной такого положения России называет Путина и его окружение, разворовывающее государственные деньги.

В начале своего правления Путин мог винить в медленном росте экономики своего предшественника, однако через два десятилетия у власти сделали из него настоящего диктатора. Браудер отмечает, что отход Путина от власти может для него означать потерю всех привилегий и денег, поэтому президент России пользуется правилом диктатуры – объявляет какого-нибудь внешнего врага и пытается его победить. В 2008 году это была Грузия, 2014 и 2022 – Украина. После подобных действий рейтинг Путина поднимался, поэтому Браудер считает, что российский диктатор не остановится на Украине.

"Если Россия победит, это не будет концом военных авантюр Путина. Следующей остановкой будет Эстония, Литва или Польша", — уверяет Браудер и добавляет, что Путин "направит свое оружие на эти страны, а свои ядерные ракеты — на Лондон, Берлин и Вашингтон. Затем он сядет и улыбнется, пока мы обсуждаем, серьезно ли мы относимся к выполнению статьи 5 НАТО".

Браудер заключает, что Запад не должен допустить сценария победить Путина, ведь страна, которая борется за весь цивилизованный мир – это Украина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник Путина отказывается покупать самолеты у России.

Также "Комментарии" писали о реакции премьера Италии на выступление Путина, которое она назвала российской пропагандой.