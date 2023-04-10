Какая судьба ждет Кадырова: Есть ли у него жизнь после Путина

Главу Чечни Рамзана Кадырова не заменят в должности во время пребывания у власти президента РФ Владимира Путина. Но когда в России начнут меняться власти, Кадырова ждет судьба ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Такое мнение озвучил в телеэфире глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев, пишут "Комментарии".



Будет ли заменен глава Чечни при Путине

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“Я думаю, во время пребывания Путина его не заменят. Это мое твердое убеждение. Я уверен, что это связано. Да, есть определенные силы, очень давно, которые пытаются ликвидировать Кадырова и физически, но им это пока не удается. А склонить Путина к тому, чтобы они разрешили ликвидировать и снять его, Путин на это не идет. И он не уйдет”, — сказал он.

В случае смены власти в РФ, считает Закаев, частная армия не сможет защитить Кадырова.

“Для него, если он не окажется в Гааге, его ждет судьба Муаммара Каддафи. И все это произойдет именно из-за той гвардии, которую сегодня называют "кадыровцами" и кадыровской гвардией. У него есть ближайшее окружение, люди, которых он кормит из руки. За минусом этого небольшого количества людей у него друзей в Чечне нет. Все готовы сегодня расправиться не только с ним, но и его ближайшим окружением. Люди уже давно распределили их имущество, с кого кто будет спрашивать. В такой ситуации сегодня находится Кадыров”, — говорит глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей.

Поэтому, по мнению Закаева, спасение Кадырова — добровольно появится в Гаагу и предстанет перед Международным уголовным судом.

“Только это может спасти его жизнь. Но то, что он сделал и что произошло в республике, это, конечно, ему никак не сохранить в том качестве, в котором он его создал. Я имею в виду для своих детей, для будущих, как он говорит публично: "У меня и у моих детей есть все, а у вас нет вообще ничего". Думаю, что и он, и его дети избавятся от всего, что наделал этот товарищ, продавший интересы своего народа и ставший палачом собственного народа. Конечно, ему придется за это отвечать", — заявил он.

По словам политика, у Кадырова уже очень большие проблемы с чеченским народом и чеченским обществом.

“После того, как разрешится ситуация в Украине, то есть когда Россия проиграет здесь, терпит военное поражение, у Кадырова проблемы начнутся именно с чеченским народом и чеченским обществом. Да, наша независимость никуда не делась, просто мы все эти годы находились под российской оккупацией. Независимыми чеченский народ и государство стали еще 30 лет назад, и этот факт был признан всем миром своего времени. А недавно этот факт признала и Украина, поэтому никакого отношения к Кадырову независимость Чеченского государства не будет. А если он будет сожалеть о том, что он сотрудничал с оккупантами, и все эти годы он возглавлял оккупационный режим, исходя из этой позиции, ему придется нести ответственность перед чеченцами и чеченским обществом", — резюмировал Ахмед Закаев.

Напомним, "Комментарии" писали, что Кадыров без Путина – никто, поэтому полностью зависит от кремлевского диктатора.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Путин встретился с Кадыровым на фоне слухов о проблемах со здоровьем главы Чечни.

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