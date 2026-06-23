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Категорически не устраивает Россию: Путин выступил с ультиматумом у Западу

Владимир Путин заявил, что Россию категорически не устраивает нынешний миропорядок.

23 июня 2026, 11:25
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не принимает "правила", по его словам, навязывающего Западом в международной политике. Об этом говорится в обращении Путина к участникам форума "Примаковские чтения", которое зачитал помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Категорически не устраивает Россию: Путин выступил с ультиматумом у Западу

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Путина, страны Запада якобы пытаются вмешиваться во внутренние дела других государств и вынуждают их менять внешнеполитические приоритеты. Он назвал такой подход проявлением "неоколониальных амбиций" и заявил, что Россия и "многие страны мира" не соглашаются с подобной логикой международных отношений.

"Как известно, страны Запада борются за мир, основанный на правилах. Однако нетрудно было убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение к суверенитету независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, заставлять их менять внешнеполитические приоритеты. Россию, как и многих в мире, такие "правила" категорически не устраивают", — говорится в тексте послания Путина.

Путин также подчеркнул, что Москва выступает за другой формат глобального строя. По его словам, Россия поддерживает обязательное соблюдение всех верховенств права и уважения к другим.

"Мы выступаем за другие, по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех норм международного права, несомненный авторитет Совета безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, свободный выбор путей своего развития", – сказал Путин.

Относительно войны России против Украины, нарушений права, вмешательства во внутренние дела Украины и неуважения к суверенитету страны Путин не высказался.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заговорили об "ошибке Запада" из-за страха Путина проиграть войну против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Немцов предсказал, каким будет конец для Путина.



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