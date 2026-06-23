Категорически не устраивает Россию: Путин выступил с ультиматумом у Западу

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не принимает "правила", по его словам, навязывающего Западом в международной политике. Об этом говорится в обращении Путина к участникам форума "Примаковские чтения", которое зачитал помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Путина, страны Запада якобы пытаются вмешиваться во внутренние дела других государств и вынуждают их менять внешнеполитические приоритеты. Он назвал такой подход проявлением "неоколониальных амбиций" и заявил, что Россия и "многие страны мира" не соглашаются с подобной логикой международных отношений.

"Как известно, страны Запада борются за мир, основанный на правилах. Однако нетрудно было убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение к суверенитету независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, заставлять их менять внешнеполитические приоритеты. Россию, как и многих в мире, такие "правила" категорически не устраивают", — говорится в тексте послания Путина.

Путин также подчеркнул, что Москва выступает за другой формат глобального строя. По его словам, Россия поддерживает обязательное соблюдение всех верховенств права и уважения к другим.

"Мы выступаем за другие, по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех норм международного права, несомненный авторитет Совета безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, свободный выбор путей своего развития", – сказал Путин.

Относительно войны России против Украины, нарушений права, вмешательства во внутренние дела Украины и неуважения к суверенитету страны Путин не высказался.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заговорили об "ошибке Запада" из-за страха Путина проиграть войну против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Немцов предсказал, каким будет конец для Путина.