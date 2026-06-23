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Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не приймає "правила", які, за його словами, нав’язує Захід у міжнародній політиці. Про це йдеться у зверненні Путіна до учасників форуму "Примаківські читання", яке зачитав помічник очільника Кремля Юрій Ушаков.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
За словами Путіна, країни Заходу нібито намагаються втручатися у внутрішні справи інших держав і змушують їх змінювати зовнішньополітичні пріоритети. Він назвав такий підхід проявом "неоколоніальних амбіцій" і заявив, що Росія та "багато країн світу" не погоджуються з подібною логікою міжнародних відносин.
Путін також наголосив, що Москва виступає за інший формат глобального устрою. За його словами, Росія підтримує обов’язкове дотримання усіх верховенства права та поваги до інших.
Щодо війни Росії проти України, порушень права, втручання у внутрішні справи України та неповаги до суверенітету країни, Путін не висловився.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі заговорили про "помилку Заходу" через страх Путіна програти війну проти України.
Також "Коментарі" писали, що Нємцов передбачив, яким буде кінець для Путіна.