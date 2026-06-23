Категорично не влаштовує Росію: Путін виступив з ультиматумом до Заходу

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не приймає "правила", які, за його словами, нав’язує Захід у міжнародній політиці. Про це йдеться у зверненні Путіна до учасників форуму "Примаківські читання", яке зачитав помічник очільника Кремля Юрій Ушаков.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Путіна, країни Заходу нібито намагаються втручатися у внутрішні справи інших держав і змушують їх змінювати зовнішньополітичні пріоритети. Він назвав такий підхід проявом "неоколоніальних амбіцій" і заявив, що Росія та "багато країн світу" не погоджуються з подібною логікою міжнародних відносин.

"Як відомо, країни Заходу борються за якийсь світ, заснований на правилах. Проте було неважко переконатися, що за цим гаслом ховаються відверто неоколоніальні амбіції, неповага до суверенітету незалежних держав, прагнення втручатися у їхні внутрішні справи, примушувати їх змінювати зовнішньополітичні пріоритети. Росію, як і багатьох у світі, такі "правила" категорично не влаштовують", — йдеться в тексті послання Путіна.

Путін також наголосив, що Москва виступає за інший формат глобального устрою. За його словами, Росія підтримує обов’язкове дотримання усіх верховенства права та поваги до інших.

"Ми виступаємо за інші, по-справжньому демократичні основи світопорядку, обов'язкові для всіх норм міжнародного права, безперечний авторитет Ради безпеки ООН, взаємну повагу та рівність усіх країн, вільний вибір шляхів свого розвитку", — сказав Путін.

Щодо війни Росії проти України, порушень права, втручання у внутрішні справи України та неповаги до суверенітету країни, Путін не висловився.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі заговорили про "помилку Заходу" через страх Путіна програти війну проти України.

Також "Коментарі" писали, що Нємцов передбачив, яким буде кінець для Путіна.